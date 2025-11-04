体重が増加してうつ病にも…ミス・コリア出身の美女に何が起きたのか

ミスコリア出身のキム・ジヨンの驚くべき近況が公開された。1997年のミスコリアに選ばれ、優れた美貌とプロポーションで注目を集めたキム・ジヨンが75kgまで増えた姿を公開し、ダイエットを宣言した。

キム・ジヨンは11月3日に公開された『ジュビスダイエット』チャンネルの映像に登場。公開された動画の中で彼女は、現在は保険プランナーとして“第2の人生”を歩んでいると語った。

彼女は「元恋人の事業失敗で数十億ウォンの損失を被った」と明かし、安定した収入を得るために保険プランナーになった理由を説明した。

特に以前とは変わった外見が目を引いた。キム・ジヨンは「職業を変えてから車の運転時間が長くなり、食事と睡眠が不規則になって体重が75kgまで増えた」とし、「関節痛が出て、更年期やうつ病の初期症状もある」と明かした。

さらに「今はゴムウエストのズボンしか履けない」と語り、「健康的なダイエットで、かつての活力と自信を取り戻す姿をお見せしたい」と意気込みを見せた。

なお、キム・ジヨンは2003年にイ・セチャンと結婚したが、2013年に離婚している。