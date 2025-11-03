この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『2026年に向けたクレカ積立・即売り戦略（年間87,840ポイント）』と題した最新動画を公開したポイ活投資チャンネル。運営者は、2026年までにクレジットカード積立＆即売り運用で年間最大87,840ポイントを目指す具体的な手法と、おすすめの投資信託、今すぐ使えるお得なキャンペーン情報を詳しく解説した。



冒頭で「2025年7月からｄ払いかんたん資産運用でもクレカ積立可となり、毎月250ポイントが獲得できるようになりました」と最新ポイ活事情を紹介。その上で、「本動画で紹介する9つの証券会社と、各社で活用可能なクレジットカードを網羅しながら、現金の準備不要で回せる“即売り”運用の仕組み」を徹底プレゼンしている。



なかでも、SBI証券×三井住友カード（ゴールドナンバーレス）、楽天証券×楽天カード&楽天キャッシュ、マネックス証券×dカード・マネックスカードなど、年会費無料でポイント高還元を狙えるカードを具体的に比較。「年間87,840ポイント獲得も夢ではありません」「ポイント付与条件や各証券会社のルールを理解すれば、資金効率よく回すだけです」とその優位性を強調。



さらに楽天証券楽天キャッシュ調達では「ミニストップ経由ルート」や「楽天Ｅｄｙルート」など、裏技的な調達ルートにも言及。「iPhoneユーザーは楽天Ｅｄｙ不可なので注意」「楽天カードなら信託報酬0.4%以上の投資隠宅を選べば1%還元」と、実践的かつリスクを抑えたリアルな運用例を挙げる。加えて「大和コネクト証券の即利規制突破方法」や「PayPay資産運用の出金法」まで細かく解説、各社の重要ポイントや注意点も丁寧にフォローした。



投資信託選びについても「基本は値動きのマイルドな債券（eMAXIS SLIM先進国債券）推奨」と明言。「日本は今後利上げの可能性、米国は利下げ局面に入る予想」等の投資環境分析も盛り込んだ。



締めくくりでは、「三井住友カードなど各社の高還元入会キャンペーン、証券口座開設キャンペーンがいま激熱」と訴求。「ポイントサイト経由や新規ID発行のタイミングでさらに特典上乗せも狙える」と、今しかないチャンスを強調した。



「現金不要のクレカ積立即利運用で、2026年も年間8万ポイント超えを実現しよう」と運営者。動画ラストには詳細URLや関連コンテンツの案内もあり、ポイ活・資産運用好きには必見の内容と言える。