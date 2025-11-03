2026年に向けたクレカ積立・即売り戦略（年間87,840ポイント）
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
『2026年に向けたクレカ積立・即売り戦略（年間87,840ポイント）』と題した最新動画を公開したポイ活投資チャンネル。運営者は、2026年までにクレジットカード積立＆即売り運用で年間最大87,840ポイントを目指す具体的な手法と、おすすめの投資信託、今すぐ使えるお得なキャンペーン情報を詳しく解説した。
冒頭で「2025年7月からｄ払いかんたん資産運用でもクレカ積立可となり、毎月250ポイントが獲得できるようになりました」と最新ポイ活事情を紹介。その上で、「本動画で紹介する9つの証券会社と、各社で活用可能なクレジットカードを網羅しながら、現金の準備不要で回せる“即売り”運用の仕組み」を徹底プレゼンしている。
なかでも、SBI証券×三井住友カード（ゴールドナンバーレス）、楽天証券×楽天カード&楽天キャッシュ、マネックス証券×dカード・マネックスカードなど、年会費無料でポイント高還元を狙えるカードを具体的に比較。「年間87,840ポイント獲得も夢ではありません」「ポイント付与条件や各証券会社のルールを理解すれば、資金効率よく回すだけです」とその優位性を強調。
さらに楽天証券楽天キャッシュ調達では「ミニストップ経由ルート」や「楽天Ｅｄｙルート」など、裏技的な調達ルートにも言及。「iPhoneユーザーは楽天Ｅｄｙ不可なので注意」「楽天カードなら信託報酬0.4%以上の投資隠宅を選べば1%還元」と、実践的かつリスクを抑えたリアルな運用例を挙げる。加えて「大和コネクト証券の即利規制突破方法」や「PayPay資産運用の出金法」まで細かく解説、各社の重要ポイントや注意点も丁寧にフォローした。
投資信託選びについても「基本は値動きのマイルドな債券（eMAXIS SLIM先進国債券）推奨」と明言。「日本は今後利上げの可能性、米国は利下げ局面に入る予想」等の投資環境分析も盛り込んだ。
締めくくりでは、「三井住友カードなど各社の高還元入会キャンペーン、証券口座開設キャンペーンがいま激熱」と訴求。「ポイントサイト経由や新規ID発行のタイミングでさらに特典上乗せも狙える」と、今しかないチャンスを強調した。
「現金不要のクレカ積立即利運用で、2026年も年間8万ポイント超えを実現しよう」と運営者。動画ラストには詳細URLや関連コンテンツの案内もあり、ポイ活・資産運用好きには必見の内容と言える。
冒頭で「2025年7月からｄ払いかんたん資産運用でもクレカ積立可となり、毎月250ポイントが獲得できるようになりました」と最新ポイ活事情を紹介。その上で、「本動画で紹介する9つの証券会社と、各社で活用可能なクレジットカードを網羅しながら、現金の準備不要で回せる“即売り”運用の仕組み」を徹底プレゼンしている。
なかでも、SBI証券×三井住友カード（ゴールドナンバーレス）、楽天証券×楽天カード&楽天キャッシュ、マネックス証券×dカード・マネックスカードなど、年会費無料でポイント高還元を狙えるカードを具体的に比較。「年間87,840ポイント獲得も夢ではありません」「ポイント付与条件や各証券会社のルールを理解すれば、資金効率よく回すだけです」とその優位性を強調。
さらに楽天証券楽天キャッシュ調達では「ミニストップ経由ルート」や「楽天Ｅｄｙルート」など、裏技的な調達ルートにも言及。「iPhoneユーザーは楽天Ｅｄｙ不可なので注意」「楽天カードなら信託報酬0.4%以上の投資隠宅を選べば1%還元」と、実践的かつリスクを抑えたリアルな運用例を挙げる。加えて「大和コネクト証券の即利規制突破方法」や「PayPay資産運用の出金法」まで細かく解説、各社の重要ポイントや注意点も丁寧にフォローした。
投資信託選びについても「基本は値動きのマイルドな債券（eMAXIS SLIM先進国債券）推奨」と明言。「日本は今後利上げの可能性、米国は利下げ局面に入る予想」等の投資環境分析も盛り込んだ。
締めくくりでは、「三井住友カードなど各社の高還元入会キャンペーン、証券口座開設キャンペーンがいま激熱」と訴求。「ポイントサイト経由や新規ID発行のタイミングでさらに特典上乗せも狙える」と、今しかないチャンスを強調した。
「現金不要のクレカ積立即利運用で、2026年も年間8万ポイント超えを実現しよう」と運営者。動画ラストには詳細URLや関連コンテンツの案内もあり、ポイ活・資産運用好きには必見の内容と言える。
YouTubeの動画内容
関連記事
2026年に向けた銀行ぐるぐるポイ活戦略（被振込編）
【2025年10月】ポイ活ルール変更をご紹介 (ちょこつみ、大和コネクト証券、Vポイント、京王NEOBANK、d NEOBANK、auPay電話料金合算、JAL Pay、AEON Payデー、等)
【ポイ活ルーティン】２０，２９６ポイント獲得（１０月１日～１０月３１日）
チャンネル情報
投資、ポイ活、貯金・節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としています。YouTubeでは、「お金を消費せずとも、ポイントのみを獲得できる」というポイ活ノウハウにも光を当て、万人でも分かりやすく、再現性の高いポイ活の情報を発信していきます。