¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢10·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè3ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¥·ー¥ó¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Âè3ÏÃ¤ÇSnow Man´äËÜ¾È±é¤¸¤ëÌµ¹ü¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¬ー¥É¡¦ËÌÂôÃ¤Ç·½õ¤Ï¡¢¤ª¾îÍÍ¾®³ØÀ¸¤Î¹âµÜ°É¡Ê¾®°æÅÚèÁÎè¡Ë¤Î·Ù¸î¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤¬°É¤Î±¢¸ý¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÃ¤Ç·½õ¤È°É¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°É¤¬¡ÖÍ§¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦µ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Ã¤Ç·½õ¤¬¥¹¥Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê°É¤ò¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤·¤ÆÎ©¤Áµî¤ë¥·ー¥ó¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ÏÃ¤Ç·½õ¤È°É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ôー¥¹¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿Â»Î¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤¿¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ°î¤ì¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£