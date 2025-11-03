オズワルドの伊藤俊介が２日、ＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」で、交際中の蛙亭・イワクラと破局したことを告白した。

この日はリンダカラー∞のりなぴっぴがタロットカード占いをする企画を放送。１月〜１２月までのカードを出し、９月のカードを見て「これはヤバそう」「助けてくれる人はいない」「現実を見られていないです」「相当悩んでいる」というと明らかに伊藤は動揺。

これに千鳥の大悟が「１人になっちゃってるってこと？イワクラさんに相談しないんですか」と質問。すると伊藤は「別れまして…」と告白し、スタジオは「ヤバイ」などと騒然となった。

伊藤は「すっごい当たっている」と言い「ちょっと会えてない時期があって。その間に」と９月に破局したという。「大悟さんと１カ月前に収録で一緒になって、その後飲ませてもらった時に珍しくアドバイスというか、お叱りまでいかないが、お話させてもらった時に、だいぶ落ち込んで。朝７時ぐらいまで飲んで家に帰って、仕事行った時に『話がある』ってＬＩＮＥが」「その日の夜、話し合ってっていう…」と説明した。

「表で言ったのはこれが初めて」だといい、今後、イワクラとの復縁については、りなぴっぴが再びタロット占いをし「次に進んで下さい」「もう終わったんです」とバッサリ。４年の交際だったが、伊藤は「誰に言われるよりスッキリした」と納得した表情を見せていた。