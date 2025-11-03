ドジャース・山本由伸投手（２７）が２日（日本時間３日）、球団史上初となるワールドシリーズ連覇から一夜明け、自身のインスタグラムを更新。８枚の写真とともに「みんなのためなら、まだまだ投げる！！ 最高の表情！！ ＷＯＲＬＤ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳ！！」と投稿した。

歓喜の輪の中でナインからもみくちゃにされる１枚や優勝を決めた瞬間に捕手のスミスに抱き上げられる場面、大谷翔平投手（３１）と佐々木朗希投手（２３）との日本人スリーショットなど感動的な写真がアップされた。

日本人選手では０９年の松井秀喜（ヤンキース）以来のワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本。第２戦ではナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦に続いて、メジャー２４年ぶりとなるポストシーズン２試合連続完投を成し遂げると、第６戦では９６球を投げて６回５安打１失点で勝利投手。そして第７戦では“中０日”で９回から登板。延長１１回となった激闘となったが、２回２／３を無失点の神救援を見せて胴上げ投手となった。日本人で世界一の胴上げ投手になったのは１３年上原浩治（レッドソックス）以来２人目の快挙だった。

ワールドシリーズ３勝は０１年のＲ・ジョンソン（Ｄバックス）以来、球団では史上初の偉業だった。エースとして数々の伝説を残した背番号１８。ＬＡの英雄として、３日（同４日）にはロサンゼルスで優勝パレードに参加する予定だ。