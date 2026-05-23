ブルワーズドジャース」（２２日、ミルウォーキー）ドジャースが球場入りの選手たちの様子を公開。「１番・ＤＨ」でスタメン出場する大谷翔平投手はシックな装いでクラブハウスへ入った。ダークデニムのジャケットに黒のインナーを合わせた大谷。ブルワーズとのゲームは二刀流で伝説のゲームとなった昨年のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦以来。その時は先発投手として６回無失点１０奪三振、打者として先頭打者アーチ