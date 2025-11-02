【ZARAのグレー】がおしゃれ！ 大人のサマ見え♡「洗練スカート」

今季のトレンドとして注目が集まる『グレー』。さまざまなカラーに合わせやすく、大人のスタイルに上品なニュアンスを添えてくれます。女性らしく着こなすなら、スカートにグレーを選ぶのもおすすめ。そこで今回は、プリーツやフレア、Iラインなど、おしゃれ度を高めてくれそうなシルエットのグレースカートを【ZARA（ザラ）】からピックアップします。洗練感のある着こなしを楽しめるかも。

プリーツ & ベルト付きで存在感を発揮しそう

【ZARA】「ベルト付きプリーツミディスカート」\8,590（税込）

クラシカルなムードが高まる今季、注目度が高まっているのがプリーツスカート。なかでもハイウエスト × ミディ丈のデザインは、トラッドな印象を残しつつ、今っぽさも備えた一枚です。トップスをインしてベルトを巻けば、ハイウエストを強調できスタイルアップ効果にも期待大。

すっきりウエストと揺れ感フレアで大人っぽく

【ZARA】「ソフトフレアスカート」\5,290（税込）

ワイドな縦リブのウエストバンドが腰まわりのすっきり見えをアシスト。そこからふんわりと広がるフレアシルエットとの対比で、装いに自然なメリハリをもたらします。やや柔らかさを帯びたグレーは、冷たすぎずほどよい温もりを感じさせ、秋冬らしい落ち着きを演出。重たく見えにくいのが魅力です。

リボンのひと工夫でグレーに愛らしさをひとさじ

【ZARA】「ベルト付きペンシルスカート」\5,990（税込）

細身のベルトをリボン結びにすることで、端正な中にほんのりと可愛らしさが加わる一枚。まっすぐに落ちるシルエットがグレーのきちんと感を引き立てつつ、裾のスリットが軽やかさを添えてくれます。シンプルながらも表情のある着こなしを楽しめて、オンオフ問わず活躍しそう。

きれいめにもカジュアルにも着回せる優秀さが魅力

【ZARA】「JASPE MIDI PENCIL SKIRT」\5,990（税込）

Iラインシルエットのハイウエストスカートは、すらりとした着こなしを叶えてくれそう。シンプルなデザインだからこそ、シャツやジャケットでキリッとまとめるのはもちろん、スウェットトップスでカジュアルダウンするなど、幅広いスタイリングを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K