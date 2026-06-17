ワールドカップでの日本サポーターによる後片付けが、また海外から称賛を集めています。開催国アメリカの放送局「CBS」は番組「CBSイブニングニュース」で、一部の日本サポーターが青いビニール袋を手に試合後に客席のゴミ拾いをする様子を紹介。「殴り合う観光客とは正反対」と高く評価しました。ゴミ拾いの様子は同番組の公式Xや、国際サッカー連盟（FIFA）の公式SNSでも紹介され、ネット上でも称賛の声が広がっています。