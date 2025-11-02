競馬ブリーダーズカップ

米競馬の祭典・ブリーダーズカップ（BC）が現地1日、米カリフォルニア州デルマー競馬場で行われ、メインのBCクラシック（ダート2000メートル）に出走した日本馬フォーエバーヤング（牡4、矢作）が優勝を果たした。鞍上は坂井瑠星。

文句なし、世界最強馬となった。ダート競馬の世界最高峰のBCクラシックを制した。

好スタートから2、3番手を進めたフォーエバーヤング。淡々と流れ、4コーナーから徐々に進出。コーナーワークで先頭で最後の直線に立った。そのまま坂井の激励に応え、追撃を封じ、先頭でゴールした。

1着になると客席の藤田晋さんは絶叫。矢作調教師と抱き合った。朝から見守った競馬ファンもX上で感動の声を上げている。

「日本競馬史最大の偉業だ手が震えてる」

「フォーエバーヤングが伝説になってしまった」

「エグいって！！ 泣きそう！！」

「まさか、日本馬が凱旋門賞より先にブリーダーズカップクラシックに勝つとは…」

「歴史的な瞬間を目の当たりにできた」

「あかん、涙止まらへん」

「本物の世界最強に成ったあ」

昨年のBCクラシックは3着だったフォーエバーヤング。優勝したシエラレオーネ、2着のフィアースネスと先着を許した2頭に、今年の米3冠で2着、1着、2着と好走したジャーナリズムら、超豪華メンバーとの対戦だった。

フォーエバーヤングは父リアルスティール、母フォエヴァーダーリング、母父コングラッツという血統。重賞は24年G1サウジカップ、東京大賞典など9勝。通算13戦10勝。馬主はサイバーエージェント代表取締役社長の藤田晋さん。



