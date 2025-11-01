その日のうちに帰りたかった理由はまさかのゲームをしたいから?｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】

ふうかさんがその日のうちに帰りたかった理由はまさかの｢ゲーム｣。さほさんの体調は考えず、自分のゲームのことで頭がいっぱいだったようですね。自分はゲームより優先順位が下なのかと呆れかえるさほさん。ふうかさんに別れを告げて1人でホテルに向かいます。

さほさんに、早く帰りたい理由はゲームかと言われ、まずい表情をするふうかさん。

どうやら、さほさんの言ったことは図星だったようです。ゲームよりも優先順位が下に見られていたのはがっかりですね。

ホテルをすでに予約したさほさんは、ふうかさんの言葉を聞かずにホテルに向かいました。

ふうかさんにあきれ果てたさほさんは、後ろも振り返らず、食料だけを調達してホテルに向かいます。

ふうかさんが今日中に帰りたかった理由はゲームをやりたいから。自分中心に考えて行動していたことが、このように友情関係に亀裂を作ってしまいました。さほさんは怒りを通り越して呆れている様子で、もう2人の関係の再構築は難しそうな感じですね。

｢親しき中にも礼儀あり｣距離が近い関係だからこそ相手を思いやる気持ちが大切

このお話は、中学時代から仲良しだった2人の関係が、ある出来事をきっかけに徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまった姿を描いています。



社会人になっても変わらずよく会っていたさほさんとふうかさん。しかし、ふうかさんは約束の時間に遅れてくることが多く、何度も繰り返されるうちに、さほさんの中には少しずつ違和感が生まれていきました。注意しても改善されず、ついには言い訳やうそでごまかすようになったふうかさんに、さほさんは徐々に信頼を失っていきます。



ふうかさんにとっては「親友だから許してくれるはず」「ありのままを受け止めてくれるのが本当の友達」という甘えがあったのかもしれません。しかし、いくら親しい関係であっても、相手の気持ちをないがしろにしてしまえば、関係は壊れてしまうのです。



「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが必要です。人との関係を大切にする上で、改めて考えさせられるエピソードでした。

記事作成: momo0302

（配信元: ママリ）