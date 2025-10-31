その着方、ダル着見えかも！【ユニクロ】40・50代の垢抜け！「楽ちんパンツコーデ」

楽ちんな服が好きだけど、部屋着っぽく見えてしまうのが心配……そんな40・50代のお悩みは、【ユニクロ】の「楽ちんパンツ」を使って解決できるかも！ ユニクロには、ゆるさのなかに上品さを備えたアイテムが豊富にラインナップされており、ちょっとしたポイントを押さえるだけで"ダル着見え"を回避できるはず。今回は、おすすめのパンツを使った大人世代のお手本コーデを紹介します。

やわらかリブニットパンツで楽ちん & スタイルアップ

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブパンツ」\2,990（税込）

ウエストゴムとゆったりやわらかなリブニットで、着用時のストレスが少なそうなパンツ。ウエストバンドは幅広になっていて、公式サイトによると「締め付け感がないのにスタイルがよく見える」そう。すっきりしたウエストとストレートなシルエットで、すらっとした下半身を演出できそうです。上品感のあるニット素材でありながらネットに入れれば洗濯機で洗えて、お手入れも楽ちん！

シャツ1枚でカジュアルコーデをきれいにハズす

やわらかい素材感は、ジョガーパンツのような感覚で楽ちん & きれいめに着こなせそう。キャップとスニーカーを合わせればスポーティな印象になりますが、ご近所コーデっぽくなるのが心配なら、トップスをオーバーサイズのシャツにしてみて。ゆったりしたサイズ感で抜け感をキープしながら、お出かけもOKな大人カジュアルコーデに。アクセサリーやバッグもきれいめにすれば、シャツだけが浮かずに上品さがアップ。

生地感とシルエットで高見えするスウェットパンツ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

部屋着にもおしゃれ着にもなるボトムスの代表格、スウェットパンツもトレンドに合わせてアップデートが重ねられています。こちらはゆるやかなカーブを描いたシルエットが今年らしく、下半身をきれいに見せてくれそう。なめらかな質感の生地は、公式サイトによると「上質感を演出しながらも、シルエットをキープ」するそうで、きれい見えを叶えてくれるはず。

落ち着いた色合わせでエレガントに

大人のきれいめコーデにもマッチしそうな、落ち着いたカラー展開も魅力。ユニクロコーデが得意な30代ママ@shocogram__さんは、落ち着いたダークグリーンをチョイス。ベージュのニットシャツ、パンプスを合わせてやわらかく上品にまとめています。バッグもパンツのカラーに合わせているところにおしゃれ上級者のテクニックが光ります。

writer：tama.N