高級感も使いやすさも両立！【コジット】の仕分け財布がカード収納の悩みを解決する優秀なレザー小物がAmazonで販売中！
カードも通帳も一括収納！【コジット】の大容量財布がすっきり整理でストレスフリーな日常を叶えるアイテムがAmazonで販売中！
高級感のあるクロコダイル調で鮮やかな色合いだから、鞄の中でみつけやすくおしゃれのポイントに。 グリ どんどん増えていくカード類、商品券も通帳も入れば… そんなお客様の声を反映して大容量でもすっきりまとまるお財布を作った。 お店のポイントカード、銀行のキャッシュカード、クレジットカード、など３６枚収納！ その他、商品券、通帳、レシートなども入れらるポケットが８つ ９０度（直角）以上にガバッと開くから、中身も一目瞭然。 レジ前で慌てることなく、スムーズにお会計が可能に。
最大36枚のカードが収納できる圧巻の容量。さらに8つのポケット付きで、通帳や商品券、レシートもすっきり整理できる。
直角以上にガバッと開く設計で中身が一目瞭然。レジ前でもスムーズに使え、会計時のもたつきを防げる機能的な作り。
クロコダイル調の型押しレザーを使用し、高級感ある仕上がりに。鮮やかなグリーンカラーで鞄の中でも見つけやすい。
縦11cm×横21cmの大きめサイズで通帳も収まる。銀行や日常使いにも対応する万能なオーガナイザーとして活躍する。
