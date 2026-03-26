スターバックスのイチゴ新作は見逃せない♡ohoraコラボネイルも登場

スターバックスから、初夏気分を盛り上げるイチゴビバレッジが2026年5月11日（月）より登場します。果肉感を楽しめる「ごろっと イチゴ ミルク」と、つぶつぶチョコの食感が楽しい「イチゴ チョコレート フラペチーノ®」の2種類を展開。さらに、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」とのコラボネイルも同日発売され、指先までスターバックスの世界観を楽しめる特別なラインナップに注目です♪

2つのイチゴドリンクが登場

今回発売される新作は、イチゴの異なる魅力を味わえる2種類のビバレッジです。

『ごろっと イチゴ ミルク』は、昨年人気を集めた「THE 苺 ミルク」をベースに、さらに果肉感をアップした一杯。

ごろっとしたイチゴ果肉と、ふんわりブレンドされたミルクが重なり、やさしくまろやかな味わいを楽しめます。混ぜることで淡いピンクカラーへ変化する見た目も可愛らしく、写真映えも抜群♡

価格はTallサイズのみで、お持ち帰り609円、店内利用620円です。

一方、『イチゴ チョコレート フラペチーノ®』は、甘酸っぱいストロベリーソースに、チョコレートチップのつぶつぶ食感を合わせた満足感たっぷりのフラペチーノ®。

ミルクとチョコレートソースのコクが加わり、スイーツのような贅沢感を味わえます。

価格はTallサイズのみで、お持ち帰り732円、店内利用745円です。

どちらも2026年5月11日（月）より全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で販売開始。なお、スターバックス® リワード会員は5月8日（金）から先行販売で楽しめます。

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

タリーズ初のチョコミント登場♡爽快シェイクで夏気分を満喫

ohoraコラボネイルも必見

同日より、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」とのコラボレーションネイルも、スターバックス公式オンラインストアにて発売されます。

今回のコラボでは、スターバックスのビバレッジやブランドの世界観を指先で楽しめる全3種類を展開。ネイルパーツシール付きで、気分に合わせたアレンジも楽しめます。

「ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Strawberry Milk」



価格：2,750円（税込）

イチゴとミルクが混ざり合うような、透明感のあるピンクと赤のニュアンスが魅力。新作『ごろっと イチゴ ミルク』をイメージした、フェミニンなデザインです。

「ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Double Tall Latte」



価格：2,750円（税込）

ラテカラーのグラデーションに、ラテアートを思わせる繊細なモチーフをプラス。やわらかなブラウン系カラーで、上品な手元を演出します。

「ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Starbucks Green」



価格：2,750円（税込）

スターバックスを象徴するグリーンを基調にしたデザイン。ドリンクIDボックス風のアクセントも取り入れた、遊び心たっぷりの仕上がりです。

また、ベアリスタやホイップ、スターなどをモチーフにしたネイルパーツシールも付属。ジェルネイル用LEDランプで硬化して使用する仕様となっています。

※本製品は100%ジェル素材を使用しているため、ジェルネイル用LEDランプでの硬化が必要です。

初夏を彩る特別なスタバ時間

爽やかなイチゴの果肉感と、濃厚なチョコレートのコクを楽しめる新作ビバレッジは、これからの季節にぴったり。

さらに、ohoraとのコラボネイルを合わせれば、カフェタイムだけでなく毎日の気分まで華やかに彩ってくれそうです♡

ビバレッジもネイルも数量限定となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。スターバックスならではの“イチゴ体験”を、この春夏ぜひ楽しんでみてください♪