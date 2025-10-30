「スロットよ、もう出ていけ」「すぐにクビだ」日本人MFに翻弄され…天敵に０−３惨敗で悪夢の７戦６敗、“不可解采配”のリバプール指揮官に批判殺到「あまりにも無策」「もう限界だ」
現地10月29日に行われたカラバオカップの４回戦で、遠藤航が所属するリバプールは、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと本拠地アンフィールドで対戦。０−３で完敗を喫した。
今季２戦２敗のパレスに対し、大胆なターンオーバーを敢行して多くの主力をベンチメンバーからも外したリバプールは、鎌田を中心に攻撃を繰り出すパレスに翻弄され、前半に２点を奪われる。後半の反撃もままならず、逆に退場者を出した後に失点して万事休した。
天敵相手に主力をベンチにも入れず、若手主体で臨んだアルネ・スロット監督の不可解な采配に対し、リバプールサポーターからは次のような厳しい声が飛んでいる。
「スロットよ、もう出ていけ」
「すぐにクビだ」
「采配がひどすぎる」
「すべては指揮官のせいだ」
「もう限界だ」
「いったい何をやってるんだよ」
「クロップが恋しい」
「無能すぎる」
「何も変えられない」
「ホームで簡単に負けていいわけがない」
中心選手を温存しただけに、週末のアストン・ビラ戦で勝てなければ批判の声はさらに高まるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
