櫻坂46、坂道グループで初の国立競技場ライブ決定 デビュー5周年ライブを4月に2日間開催
櫻坂46が、『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を2026年の4月11日、12日に東京・MUFGスタジアム(国立競技場)で開催することが決定した。同会場で坂道グループがライブを開催するのは初めてとなる。
【画像】圧巻オーラ！新シングルジャケ写5種一覧
これは、きょう29日の午後8時から櫻坂46のOfficial YouTube Channelにて生配信された、13thシングル「Unhappy birthday構文」のリリースを記念したスペシャル番組において、告知VTRでサプライズ発表された。
『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』は、今年8月24日にツアーファイナルを迎えた『5th TOUR 2025 “Addiction”』の終演後に会場内ビジョンで放映されたVTRによって、その開催自体は発表されていた。しかし、日時や会場などの詳細についてはまだ解禁されていなかったため、驚きの発表となった。
なお、チケットの最速先行受付も10月29日午後9時よりスタートする。
【画像】圧巻オーラ！新シングルジャケ写5種一覧
これは、きょう29日の午後8時から櫻坂46のOfficial YouTube Channelにて生配信された、13thシングル「Unhappy birthday構文」のリリースを記念したスペシャル番組において、告知VTRでサプライズ発表された。
なお、チケットの最速先行受付も10月29日午後9時よりスタートする。