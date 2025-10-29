ヘンリー王子、トビー・マグワイアさんら続々

【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地ブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、7回途中4失点で降板した。ワールドシリーズ初登板初勝利とはいかなかったが、スタンドにはスターたちが二刀流の登板を見守った。

前日に6時間半を超える死闘を制し迎えたこの日、大谷は初回先頭で四球を選び、11打席連続出塁、6打席連続四球をマークした。投げては1点先取した3回に手痛い一発を浴びたが、7回途中まで力投した。

この日の5回表終了後には米放送局「FOXスポーツ」が観戦しているセレブを公開。英王室を離脱し、米カリフォルニア在住のヘンリー王子と妻メーガン妃が観戦している。他にも俳優のジェームズ・マ―ドセンさん、オースティン・バトラーさん、「スパイダーマン」でお馴染みのトビー・マグワイアさんらが紹介された。

他にもシドニー・スウィーニーさん、女子プロゴルファーのクリスティ・マーティンらの姿も。また、俳優のブラッド・ピットさんもレッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリーさんと並んで観戦。NBAのレジェンド、レイカーズのジェームズ・レブロンらも駆けつけた。

同局は「オオタニ登板ということで今夜はスターだらけで、（ヘンリーとメーガンをテロップ入りで紹介しながら）今の映像、後ろにいるサンディ・コーファックスのテロップさえ出せない状態です」と実況のジョー・デービス氏が話した。（Full-Count編集部）