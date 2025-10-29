スポニチ

　巨人は29日、来季のコーチングスタッフを発表した。24年にDeNAで引退後、アカデミーでコーチを務めていた大田泰示氏が新たに2軍打撃コーチに就任。3軍監督に会田有志氏が復帰したほか、同ディフェンス（内野守備兼走塁）コーチに若林晃弘氏、同投手コーチには西村健太朗氏が就任した。

　来季は1〜3軍いずれもヘッドコーチ、総合コーチを置かず、各軍ともオフェンス（打撃と攻撃の戦略・戦術）、ディフェンス（守備と走塁）、バッテリー（投手と捕手）の3分野それぞれを統括するコーチを配置する体制に刷新。1年を通じ1〜3軍までの担当分野における指導・育成方針を統一し、各分野の技量・能力の向上や育成の進捗状況などを一元的に集約することをねらいとしている。各分野の1〜3軍コーチは定期的にリモート会議等を開き、情報の共有と知恵を出し合うことで、勝てるチームをつくるための総合的な強化を目指すとしている。

　コーチングスタッフは以下のとおり（○は新任、□は復帰）。2軍監督は未定。

＜1軍監督＞阿部慎之助

＜3軍監督＞□会田有志

＜1軍＞

・オフェンス　オフェンスチーフコーチ　橋上秀樹

　 　　　　　 打撃コーチ　ゼラス・ウィーラー

・ディフェンス　ディフェンスチーフコーチ　川相昌弘

　　　　　　　　内野守備兼走塁コーチ　吉川大幾

　　　　　　　外野守備兼走塁コーチ　亀井善行

・バッテリー　バッテリーチーフコーチ　村田善則

　　　　　　　バッテリーコーチ　實松一成

　　　　　　　投手チーフコーチ　杉内俊哉

　　　　　　　投手コーチ　内海哲也

＜2軍＞

・オフェンス　オフェンスコーチ　金城龍彦

　　　　　　　打撃コーチ　大田泰示

・ディフェンス　ディフェンスコーチ（内野守備兼走塁）　脇谷亮太

　　　　　　　　外野守備走塁コーチ　鈴木尚広

・バッテリー　投手チーフコーチ　山口鉄也

　　　　　　　投手コーチ　大竹寛

＜軍未定＞

・バッテリー　バッテリーコーチ　市川友也

＜3軍＞

・オフェンス　オフェンスコーチ　橋本到

・ディフェンス　ディフェンスコーチ（内野守備兼走塁）　○若林晃弘

　　　　　　　　外野守備兼走塁コーチ　立岡宗一郎

・バッテリー　投手チーフコーチ　野上亮磨

　　　　　　　投手コーチ　○西村健太朗

＜巡回＞

・オフェンス　巡回打撃コーチ　矢野謙次

・バッテリー　巡回投手コーチ　久保康生