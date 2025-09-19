ÂçÅÄ»á¤Ï¤«¤Ä¤Æµð¿Í¤Ç55ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¤Ê¤É¡¢4ÈÖ¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¤¬9·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Á°½µ¤Ë°ú¤­Â³¤­¡ÖÇú¾Ð¡ª¥È¥ì¡¼¥ÉÊª¸ì¸åÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¸µ³ÚÅ·¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â³ÍÆÀ¤·¤¿Å´Ê¿»á¤é¤¬¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÏÃ¤ò¸ì¤ëÃæ¡¢µð¿Í¤Ç4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆó·³´ÆÆÄ¡¢1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢ÊÔÀ®¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌò¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤¿²¬ºê°ê»á¤â¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ä¶­¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê»ØÆ³¼Ô¤¬ÊÑ¤ï