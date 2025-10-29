◇SMBC日本シリーズ2025 第3戦 阪神1-2ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（2025年10月28日 甲子園）

阪神・佐藤輝が、26日の第2戦に続いて初回に適時打を放ち、決勝打の第1戦から3試合連続打点をマークした。日本シリーズで第1戦から3試合連続打点を記録するのは、85年バース以来、球団史上2人目の最長記録。1勝2敗と敵に一歩前を進まれても、4番が元気なら必ず巻き返せる。

「（カーブが）ちょっと浮いてきた。初回に先制できたのは良かったと思う。いいスイングができた」

超満員の甲子園に、地鳴りのような大歓声が響いた。初回2死一塁。モイネロがカウント0―2から投じた浮いたカーブを攻略した。右翼・柳町がやや目測を誤った幸運も味方につけ、スタートを切っていた一塁走者・中野が長駆生還を果たした。悠々二塁を陥れた主砲。2年連続でパ・リーグの最優秀防御率に輝いた左腕から、貴重な先取点を奪った。

快打は続いた。4回1死で再びモイネロから一塁内野安打を放ち、チャンスメーク。6回無死二塁では、1ストライクから3球ボールが続いたところで申告敬遠された。海の向こうのワールドシリーズでは、ドジャース・大谷翔平が最初の4打席で2本塁打2二塁打して以降、第5打席から4打席連続で申告敬遠。日米の頂上決戦での奇妙なめぐり合わせは、野球の神様のイタズラか――。これも全ては、鷹の警戒が最大級であることの裏返し。“輝アラート”が鳴り響く中、豪快弾で逆襲を期す。

「まだまだもう1点、2点、取れるように頑張りたい。（チャンスで）あと一本なので、その一本のために、みんなで準備したい」

同じ「3・13」生まれのレジェンドが85年に成し遂げた「3試合連続打点」も、チームトップのシリーズ打率・364（11打数4安打）も、勝ってこそ胸を張れる。2勝2敗の振り出しか、1勝3敗の崖っぷちか。シリーズの行方を大きく左右する第4戦で、背番号8が真価を発揮する。（八木 勇磨）

○…佐藤輝（神）が初回の右越え適時二塁打で今シリーズ初戦から3試合連続の打点。阪神選手の日本シリーズ3試合連続打点は、85年バース第1〜3戦、03年金本知憲第3〜5戦、03年桧山進次郎第4〜6戦、23年森下翔太第3〜5戦に続く5人目。初戦からは85年のバース以来2人目。他球団を含めた同一シリーズの最長は24年桑原（D）の5試合（第2〜6戦）。