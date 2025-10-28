新作アクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』の日本語版主題歌を野田愛実が担当することが決定した。

主題歌は、「夜が訪れるとき」。戦いの中にある儚さ、運命に抗うキャラクターたちの強さ、“夜の深淵を翔ける”ような感情を、野田愛実の持つ宝石のような歌声で表現した作品となっている。11月26日に配信リリースされる予定だ。

また、今回の音源制作は「The Misty Corvus」が担当。オーケストラ録音は「Budapest Art Orchestra Choir」を起用し「シャングリラスタジオ」で実施し、ゲームの世界観を表現している。

「夜が訪れるとき」

Music Production: The Misty Corvus

作曲・ディレクター: Ziyi Yang

編曲：Tianqin Ren,Bote Xue

日本語版作詞: 野田愛実

歌唱: 野田愛実

エンジニア: Shohei Ishikawa(ONEly Inc.)

スタジオ: Studio Mech

ミックス: 立石佑太

マスターリング：Jihao Huang

【オーケストラ】

シャングリラスタジオ 指揮：山下康介

エンジニア: 立石佑太

アシスタントエンジニア : 齋藤春樹（Sound City）、フォン・チンニン（Sound City）、柏倉吉紀（Sound City）

Music Contractor: 里見勉(Shangri-la Inc.)、春山あき、堀口恵里

レコーディングスタジオ：SoundCity

【コーラス】

Choir: Budapest Art Orchestra Choir Conductor: Peter Pejtsik ProTools Engineer: David Lukacs Recording Engineer: Gabor Buczko Contractor/Session Producer: Miklos Lukacs Recorded at: East Connection Music Recording, Studio 22 Music Coordination: Lei Cine Music Management