◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース6×―5ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場し、2本塁打を含むポストシーズン史上最多となる9出塁の歴史的活躍を見せた。チームは5―5の延長18回にフレディ・フリーマン内野手（36）のサヨナラ本塁打で劇的勝利。WS史上2番目の試合時間となる6時間39分の死闘を制し、対戦成績を2勝1敗とした。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は大谷が11回に見せた足の異変について問題がないと強調した。

大谷は延長11回の第6打席で申告敬遠で出塁後、次打者・ベッツの左前打で二進。ただ、その際に右足にアクシデントがあったとみられ、ロバーツ監督とトレーナーがグラウンドまで駆けつけた。大谷は右足を伸ばす仕草を見せ、ダッシュを1本して状態を確認。問題がないと判断し、プレーを続行。その後も打席に立ち続けた。

試合後、全米中継局「FOXスポーツ」の番組に出演したロバーツ監督は大谷の足の状態を問われ「ショウヘイは大丈夫だ。足にけいれんがあるけど、行くよ。投げるよ」と第4戦の先発を明言。司会者らは「アンビリーバブル（信じられない）」と驚いていた。