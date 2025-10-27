「お世話になったから」と、我慢すべき？嫌いな義母に会うのが、もう限界【ママリ】

援助はしてくれるけれど、自分の気持ちが一番な義母

嫌いな義母についてです。

旦那から「これだけ世話になってるんだから我慢して会えよ」と言われたんですが、皆さんならどう思いますか？





嫌いな理由は沢山ありずきるんですが､､､



・付き合ってる時に初めましての挨拶で私が持参したスイーツに、「このお店前食べた事あるけどイマイチなのよね～」と笑いながら言ってきた



・旦那側の親戚からの御祝儀を義母経由で頂いた時に、中身を勝手に抜かれ「内祝い返しといた」と事後報告



・一人目出産後、帝王切開翌日にアポ無しで病室に現れ、私もまだ自由に院内動き回れなくて、病室で話だけして帰ってから「赤ちゃん抱っこできなかった！もう病院行かないから！」と怒りのLINEを旦那に送ってきたらしい



・我が家に来ると毎度手洗いしない



・いつも我が家に来る時に持って来てくれる物が息子の好物やビールか、孫のお菓子などだったり私への物はあからさまに一切無し



・これは旦那とそっくりで、外食行くと我先に食べる、旦那と義母の食べたい物をまず先に注文し、私と孫達のものは後回し



・家を建てる時に土地や間取りを決めた後、「なんで勝手に決める！？お母さんが決めてあげたのに！」と同居でもないのに怒ってきた。



・子ども達が感染症で私も感染して、大人にも感染するリスクがあることを伝えても勝手に我が家に上がっていた、その後義母も結局感染。我が家が全員復活し、我が家に来た3日後に会ったら会ってから「体調悪い～」と言い出す、体調悪いなら会う前に言えよ。

「でも移ったわけじゃないから～」と言い訳。



・当時生後5ヶ月の上の子が大人のご飯中にグズっていて、「離乳食初めてるなら、もう食べれるでしょ。食べるか？」と義母の食べてる最中のおそばを義母の箸であげようとした。

色んな意味で殺したいんか



イライラ思い出して口悪くなりました。









これだけお世話になってると言うのは、



・旦那が以前不貞ありでその時に相手の女のために作った借金ありで、生活もままならなくその返済や生活費含め義母にお金を貸してもらっています



・お米や食べ物などいつも持ってきてくれる



・いつも息子(旦那)や孫に高いお肉や食べ物を買ってきてくれる、ほぼ旦那の好物



・「何かあればいつでも頼って！」といつでも味方よと言ってくれる



・息子や孫に服とか結構な頻度で買ってくれる



・孫達を可愛がってくれる



・旦那にお小遣いを渡している



・喧嘩して旦那が出ていき義母のアパートに泊まりに行くと、布団から着替えから何から全部買ってきて用意してくれる





生活もカツカツで、お米や食べ物、お金などの援助はとても助かっています。



頼ってほしい！と言うタイプの義母なので、本当に色々と買ってきてくれます。



ほぼ毎週会ってました。





生活もきついので私も産後2ヶ月でフルタイムで働き始め、寝不足で体力的にもきつい中、つい先日1番下の子が入院になり付き添いで本当に体も心もヘトヘトで💦



「お義母さんにはごめんだけど退院して私も疲れてるから今週は会えないからと伝えてほしい」と旦那には言ってありました。



退院翌日朝からアポ無しで我が家に向かってたらしく、私寝起きで、義母から旦那に「今向かってるから」とLINE。



その瞬間なんかもう、私の体調とかどうでもいいんだなこの人､､､と💦

それより何より「孫が心配！孫に会いたい！」と自分の気持ちだけなんだなと💦





積もりに積もった不満とかもう色々爆発してしまって旦那に、

「会えないって伝えてって言ったよね？それでも来るってどういうこと？こっちの体調も気にかけず勝手に来てあんたのお母さん異常じゃない！？」とめっちゃくちゃ暴言吐きました。



その後旦那と別件で喧嘩して旦那が義母のアパートに泊まりに行き、私がそう言ってたと義母に言ったらしく、



義母は「都合いいように使われてたの薄々気付いてた」と言っていたそうです。

旦那から「お前もう俺の母親と会わなくていいから。子ども達だけ連れて会わせに行くし。お前はもう来るなってさ」だそうです。



その時に一緒に「これだけ世話になってるんだから我慢して会えよ」と言われました。



私、都合いいように使ってたんですかね､､､？

義母はかなりプンプンらしいです👹



我慢してでも会うべきですか？🥲 出典：

qa.mamari.jp

義母との関係性に悩んでいるという方はたくさんいると思います。この記事では、義母の度重なる嫌味やモヤモヤする行動から義母を嫌いになったが、夫には「これだけお世話になっているのだから我慢して会え」と言われたという投稿を紹介します。義母はお金を貸してくれたり、食材を持ってきてくれたりとさまざまな援助をしてくれるそう。しかし、その反面、自分の気持ちや夫や孫たちのことが一番で投稿者さんのことは全く考えてくれず、投稿者さんは思わず夫に気持ちをぶちまけてしまいます。夫には我慢しろと言われたものの、今後も我慢し続けなければならないのか悩んでいるそう。

経済的や物理的に援助を受けられるのはありがたいことですが、そのせいで心が疲れてしまうのはつらいですよね。「お世話になっているのだから」と言われると、感謝の気持ちよりも義務感が強くなってしまうこともあります。



「援助はいらないから口も出さないで」と言いたくなる気持ちも、決してわがままではありません。孫を思ってくれる気持ちはありがたいものの、すべてに応えるのは難しいものです。

義母との関係にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

義母もまあまあですがそもそも旦那が一番の問題だと思います。 出典：

qa.mamari.jp

会いたくないならお金関係で援助もらうのはやめましょう☺️援助なしじゃ生活できないのであればずっと避け続けるのは非常識だしいいように使われてるとおもわれても仕方ないのだとおもいます💦 出典：

qa.mamari.jp

お金を借りることになった原因が夫にあるのに、「我慢して」と言われるのはつらいですよね。義母が投稿者さんに怒りを向けているのも納得しがたいですが、ここは義母に頼らず生活を見直すきっかけと捉えてみるのも良いかもしれません。



援助を受けることは感謝すべきことですが、いつまでも続くものではありません。義母や夫の言葉にモヤモヤしながらも、自分たちの力で立て直していくことで、家族としての絆をより深めていけるといいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）