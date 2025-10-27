この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

TBS日曜劇場の話題作『ザ・ロイヤルファミリー』を深掘りする考察系YouTuber・トケルさんが、自身のチャンネルにて「【ロイヤルファミリー】ドラマ考察第3話 目黒蓮 登場シーン・役柄を詳細解説！伏線回収 結末最終回予想」と題した動画を公開。第4話でついに登場が予告されている目黒蓮さんの役柄について「これから知りたくない方は動画を閉じてください」と前置きしつつ、ネタバレを交えて熱く語った。



トケルさんは、「目黒蓮さんが演じるのは『中城光一』。三能構造（佐藤浩一）の隠し子であり、後半の主人公的な立ち位置になる」と断言。その上で「三能構造の競馬事業を引き継いで夢を叶えようと奔走する役どころ」と役割の重さを明かす。さらに「中城光一はクリスと病院で出会うことになりそう」と次回の展開を予想。「原作では光一の母親の葬儀で初めてクリスと出会うが、ドラマでは展開が違う」と独自の視点で設定の違いにも言及した。



三能構造をめぐる家族模様についても「隠し子の存在が発覚すれば、三能家がどうなってしまうのか非常に気になる」「競馬事業に否定的な三能の妻・京子や息子・祐太郎も、今後は中城光一と協力的な関係になるのでは」と原作を踏まえた大胆な予想を披露。「許せないのは構造の裏切りであって光一が悪いわけではない。大人の対応が問われる」と語る一方、「三能構造自身が“絶対裏切るな”と言いながら家族を裏切っていたのはダブルスタンダード」と鋭く指摘した。



また、目黒蓮さんが演じる中城光一が「父親の突然の出現に反発と憧れを抱えて生きていく複雑な役どころ」であることも解説。「目黒蓮さんがこの難しい役をどう演じ切るかが見どころ」と視聴者の期待をあおる。



最後は「ロイヤルファミリーに関する今後の考察動画も随時公開予定なので、見逃さないようにチャンネル登録を」と呼びかけ、「僕は原作を最後まで読んだ上で話しているので結末予想もお楽しみに」と締めくくった。今後の物語展開と目黒蓮さんの本格登場に一層注目が集まりそうだ。