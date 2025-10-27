¡Ô¥¿¥È¥¥¡¼¸«¤»¤â¡Ä¡Õ¥»¥«¥ª¥ï¡¦Fukase¡¡20ºÐÇ¯²¼½÷À¤ÈÇ®°¦¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¡È¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¡É²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡ÈÆ±À³Àè¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¡¢ÃË¤Ï¥Ð¥ó¥À¥Ê¤òÌÜ¿¼¤Ë´¬¤¤¤¿¶âÈ±¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥¤¥«¤Ä¤¤½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç¸½¤ì¤¿¡£¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ØSEKAI NO OWARI¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥»¥«¥ª¥ï¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Fukase¡Ê40¡Ë¤À¡£
¥»¥«¥ª¥ï¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¡È¥»¥«¥ª¥ï¥Ï¥¦¥¹¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Fukase°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´ûº§¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸½ºß¤Ï¼ç¤ËÈà¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤¹²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥»¥«¥ª¥ï¥Ï¥¦¥¹¤Î¡È¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤òËÜ»ï¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï10·î²¼½Ü¤Î¤³¤È¡£
¡ÖFukase¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥»¥«¥ª¥ï¥Ï¥¦¥¹¤Ç¿·¤·¤¤Îø¿Í¤ÈÆ±À³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï20ºÐ¤ÎTikToker¤Ç¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï140Ëü¿Í¤È¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
Fukase¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈà½÷¤ò¼«¿È¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤â¾Ò²ð¡£·ëº§¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸òºÝ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥«¥ª¥ï¤ÎFukase¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ä¹¤á¤ÎÁ°È±¤Ë¤æ¤ë¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤¿¤«¤ï¤¤¤¤·Ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ»ï¤¬ÌÜ·â¤·¤¿Èà¤Î»Ñ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ÎÄÌ¤ê¤À¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¾¯¡¹ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤Ç¤â¥Ð¥ó¥À¥Ê»Ñ¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ó¥ÉT¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¥¸¥ã¥é¥¸¥ã¥é¤ÈÉÕ¤±¤Æ¡Ä¡Ä¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë
º£Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ø10 Magazine Japan¡Ù¡ÊÀ¤³¦Ê¸²½¼Ò¡Ë¤Ç¤ÏFukase¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ê¤Î¹Ã¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¥Á¥é¸«¤»¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¡È¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¡É¤ÊÊÑ²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸òºÝ½÷À¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤À¡£
¡Ö²áµî¤Ë¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤µ¤ó¡¢±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤µ¤ó¤È¤Ï¡È¸ø³«¤ª¤Î¤í¤±¡É¤âÅÙ¡¹¤¢¤ê¡¢¡È¤É¤³¤¬¹¥¤¡©¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
ÊÌ¤ì¤Î»þ¤Ç¤¹¤é¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëFukase¡£
¡Ö¤¤ã¤ê¡¼¤µ¤ó¤È¤ÎÇË¶É¤Ï¡È°Å¹æ¡É¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢¡Èquestion¡É¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡È12 11522 21¡É¤È¤¤¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¿ô»ú¤¬ÍåÎó¤µ¤ì¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Ï¡ÈÇò»ú¤Î1¡É¤Ï¡¢¡ØWHITE¡Ù¤Î1Ê¸»úÌÜ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈW¡É¡£¤³¤ì¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡ÈWE BROKE UP¡á»ä¤¿¤Á¤ÏÊÌ¤ì¤¿¡É¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
²áµî¤ÎÎø°¦¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Fukase¤µ¤ó¤ÏÎø°¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤á¤ê¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½¤â¡¢º£¤ÎÈà½÷¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
20ºÐº¹¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¨¡¨¡¡£