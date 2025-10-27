ウェルスが大幅高、第一生命ＨＤと資本・業務提携◇

ウェルス・マネジメント<3772.T>が大幅高している。前週末２４日の取引終了後、第一生命ホールディングス<8750.T>と資本・業務提携すると発表しており、好材料視されている。



第一生命ＨＤはウェルスの筆頭株主であるサムティ（大阪市淀川区）の持ち分（議決権ベースで２８．４７％）全てを１２月をメドに市場外で取得し、ウェルスをその他関係会社化する。両社のリソースを活用したホテル開発・アセットマネジメント・ホテル運営事業での協業や、ウェルスグループのケイパビリティを活用した第一生命ＨＤにおけるホテル投資・開発事業での協業を行う予定。なお、ウェルスの業績に与える影響は当面軽微であるとしている。



