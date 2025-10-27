この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『高市早苗総理、最強説！！！ 日本の隠された外交カード！！！ （政治的に正しくないコメディ。笑）』で、脳科学者でありコメディアンでもある茂木健一郎氏が、高市早苗首相の“最強の外交カード”説について語った。



動画冒頭、茂木氏はネット上の評判に触れ「高市さんって外交の現場でモテモテって書いてあったの」と紹介。最近のASEAN首脳会議の訪問において、「各国の首脳たちがみんな高市早苗さんにニコニコしている様子」を取り上げ、「おっさんの総理が来るより高市さんが行ったほうが首脳たちも嬉しいよね」と率直な本音を述べた。



茂木氏は「高市さんって可愛いとこがあるんですよ」としつつも、決してルッキズムではなく「一生懸命なとこ、少女漫画みたいなキラキラした部分がある」と独自の切り口で魅力を分析。「チャーミングさが各国の首脳にも刺さっている」と語りつつ、「まあ、国の首相に“チャーミング”っていうのは政治的には正しくないんだけど」と断りを入れている。



さらに「高市さんが日本女性代表として、今や国際社会の“最強兵器”なんじゃないか」「日本女性ってやっぱり人気がある。アニメや漫画の女性キャラも国際的に高い評価がある」とパブリックイメージについて語り、「なんで今まで日本はこの外交カードを使ってこなかったのか。これからは総理は、基本、女性でいいんじゃないか」と大胆な提言を展開した。



最後には「今回のASEAN首脳会議の映像を見て、あ、なんだ、こんな形で外交カードになるじゃんと発見があった」と振り返りつつ、「あくまで政治的に正しくないコメディなので、良い子は真似しないでください」「高市さんは女性として、というよりも、一人の人間として頑張ってほしい。一国民として応援しています」とエールを送り、動画を締めくくった。