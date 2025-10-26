スネルがSNS更新…日本語で「私の兄弟」

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャース・山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板。9回1失点8奪三振でポストシーズンで2試合連続の完投勝利を挙げた。仲の良いブレイク・スネル投手も絶賛。SNSを3連投し愛を滲ませた。

初回からピンチを招いた。先頭のスプリンガーに左翼線二塁打を浴びると、2番のルークスにも左安打を許し無死一、三塁。後続を絶ったが、3回にも先頭出塁を許し、カークに同点犠飛を浴びた。それでも、以降は凡打の山を築き、9回105球を投げて4安打1失点、8奪三振で完投勝利を挙げた。ポストシーズンでの2試合連続完投勝利は、2001年のカート・シリング以来メジャー24年ぶりの偉業だった。

試合後、自らのインスタグラムのストーリーズ機能で山本投稿を連投したのはスネルだ。リーグ優勝決定シリーズのシャンパンファイトでは「I Love ヤマ」とインタビュー中に乱入するなど以前から“愛”を滲ませていた。

この日も日本語で「私の兄弟」と投稿するなど3連投。サイ・ヤング賞2度を誇る左のエースが若き右のエースを称えていた。（Full-Count編集部）