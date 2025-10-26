10月25日放送の『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）で信じられないドッキリに引っかかった、ギャル芸人・ぱーてぃーちゃん・信子。そこで垣間見られた彼女の人の良さが話題を集めている。

「信子さんはこの日、ブータン王国を訪問。現地の魅力を紹介するニセの旅番組のなかで、民芸品店で思いがけずドライフルーツのイチゴが入った小瓶を店員にプレゼントされたのですが、帰国時、空港の手荷物検査で、そのイチゴが、所持しているだけで違法とされるブータンの架空フルーツ『デセル』ではないかと疑われたことで逃走。

事情を説明するために、これも番組側が造った『日本領事館』へ向かう際、追跡する警官隊とのカーチェイスを繰り広げるなど、さながら映画のようなスケールで、ドッキリが展開されました」（芸能記者）

そこで際立ったのが信子の人間性だったという。

「警察への説明を買って出ようとした、仕掛け人側の現地ガイド『ヴィケ』がいきなり拘束され連行されてしまったのです。日本領事館に急ごうという番組スタッフに対し、信子さんは『ヴィケどうすんの？本当に大丈夫！？』と語っていました。警察の目をかいくぐり領事館に向かう車中でも『ヴィケってどうなるの！？』と無事を祈り続けていました。

最後にドッキリであることが明かされ、ヴィケ役の男性エキストラが現れると、信子は『よかったーヴィケー！』『あんたの笑顔見れたらそれでいい』と応じていたのです」（同前）

またニセロケ中、地元の伝統の踊りに感動して涙するという、ピュアな一面も覗かせていた信子。インパクトあるビジュアルとは裏腹に、随所に見られた人間性にX上では、絶賛の声が上がった。

《信子ちゃん、やっぱりいい子だよね。あんな怖い騙されかたしたのに、ラストの方で「アンタが笑ってくれたからいいよ」的発言してて》

《ドッキリGPに出てるぱーてぃー信子ちゃん良い子すぎる》

だが、この信子の対応と比較され、掘り起こされてしまった芸人もいる。やす子の「ドッキリブチ切れ事件」だ。

「やす子さんは8月2日放送の同番組で、坂上忍さんから預かったトイプードルが逃げたという“犬失踪ドッキリ”を仕掛けられました。そこで彼女は犬を見つけるも再び逃してしまった男性スタッフに『お前ら、バカ3人衆じゃん』『2度と仕事をしない』などとイライラして暴言を吐いたり、行く先々で会ったエキストラにも強く詰め寄るなどの対応を見せたのです。

もちろん、ドッキリ最中のことですからテンパってしまうのも仕方ないことでしょう。この対応に批判が集まるのは気の毒な気もしますが、物議を醸しました。今回の信子さんの件でも、『やす子だったらこんな対応はしてない』などと掘り返されてしまっていました」（芸能プロ関係者）

急遽の事態に現われる“素の対応”。信子は株を上げることに成功したようだ。