2025年もあっという間に半分が終了。アメリカではトランプ大統領が返り咲き、日本では55年ぶりに大阪で万国博覧会が開催されるなど、数え切れないほど大きなニュースがあった。そこで、本誌が目撃してきた2025年のスクープのなかでも、とりわけ反響の大きかったものを改めて紹介する。

結婚から40年以上が経った今でも、“おしどり夫婦”として知られる俳優の三浦友和（73）＆山口百恵（66）さん夫婦。1月にも、都内の老舗百貨店で仲睦まじく買い物をする様子を目撃。百恵さんが友和さんに購入した「誕生日プレゼント」は、あの人気大物スポーツ選手に関するものだったという。（以下、女性自身2025年2月4日発売号）※年齢は掲載当時のママ

■

黒いコートに身を包み、左手に紙袋を持った女性が東京都内の老舗百貨店からでてきた。黒縁眼鏡をかけ、さらにマスクを着けているのは百恵さん（66）だ。

彼女の後ろには夫・三浦友和（73）の姿も。1月下旬の週末、夫婦水入らずで、ショッピングに出かけていたのだ。

2人の買い物デートの様子を目撃した常連客が明かす。

「お互いを深く理解しているように見えましたね。時折、会話をしながら付かず離れず、お買い物していました」

結婚から44年が経過しても、いまだに百恵さんと友和は“ラブラブ”だ。

「2人の間には交際当初から月に1回は必ずデートするというルールがあり、今も守り続けているそうです。誰も見ていない場所では腕を組んで歩くこともあるのだとか」（芸能関係者）

長男の三浦祐太朗（40）も’22年11月にラジオ番組『徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー』（ニッポン放送）にゲスト出演した際、少し気恥ずかしそうにしながらこう述べていた。

「いまだに普通に仲がいいし、デートにも行きますし。あれだけ大変な芸能界を生き抜いてきてわれわれ2人（祐太朗と貴大）を育てて、ということをしながら、今もずっと仲がいいのが奇跡」

本誌は’19年1月に、百恵さんの60歳の誕生日に映画デートする2人を目撃している。チケット売場で夫婦割を利用してチケットを購入し、仲むつまじげに館内へと向かっていったーー。

本誌が、目撃した百貨店デートは、6年前と同じく“特別な日”だったようだ。

「百恵さんたちの世代にとって百貨店は“ハレの日”に訪れる場所という感覚は残っているのでしょう。夫婦デートの数日後が1月28日で、友和さんの73歳の誕生日でした。結婚から45年以上たちましたが、2人は誕生日を祝いあっているのだとか。

百恵さんはこの日、新しいハート形のペンダントを身に着けていました。1月17日の誕生日に友和さんから買ってもらったものだったのかもしれません。

ですので、百貨店では友和さんの誕生日プレゼントを購入したのではないでしょうか」（前出・芸能関係者）

百恵さんはペンダントのお返しにいったい何を贈ったのだろうか。

1月に新たにInstagramのアカウントを開設した友和。1月28日の誕生日当日には、先日参加した尾道映画祭に関する投稿をしただけで、自身の誕生日には触れなかった。

「百恵さんはメジャーリーグで活躍している大谷翔平選手（30）関連の商品を友和さんにプレゼントしたと聞いています。

大谷選手のスポンサーを務めているような企業のグッズが友和さんにふさわしいということなのでしょう」（百恵さんの知人）

“翔平クンに変身”という思いが込められたプレゼントに対する友和の反応は……。

「友和さんは野球好きですので、大谷選手に関連する商品に喜んだことでしょう。’23年9月に友和さんが始球式を務めた際、王・長嶋時代からの野球ファンだと明かし、さらに、『盛り上がってほしいですし、全球団応援したい気持ちです』と語っていました。

野球文化のさらなる発展を願っている友和さんにとって、大谷選手の活躍は喜ばしいことなのではないでしょうか。大谷選手の活躍により、メディアで野球が取り上げられる回数は増えましたから」（前出・芸能関係者）

■大谷夫妻と三浦夫妻にあった複数の共通点

大谷夫妻と三浦夫妻には複数の共通点がある。前出の芸能関係者が解説する。

「百恵さんと友和さんは明治安田生命が調査している理想の有名人夫婦ランキングで15連覇を果たし、 ’20年に殿堂入りしました。

実は昨年11月に発表された同ランキングで大谷翔平選手と真美子さん（28）が1位に選ばれているのです。

2人の結婚が発表されたのは’24年2月ですので、百恵さんたちのように今後連覇していくのではないでしょうか。

元歌手の百恵さんと、バスケットボール選手であった真美子さんには、夫を支えるために家庭に入り、夫を献身的に支えているという点で同じです」

1月26日（日本時間）、ニューヨークで行われた全米野球記者協会ニューヨーク支部が主催する晩餐会で、昨季のナショナル・リーグの最優秀選手に輝いた大谷は表彰を受けた。ロサンゼルスの山火事に関連する個人的な理由で会を欠席した大谷は、スピーチする様子を収めたビデオレターを寄せることに。

そこで大谷はドジャースの球団職員たちへの感謝を述べた後に「美しい妻にも感謝します。いつもそばにいてくれてありがとう」と話していた。

三浦家も常にパートナーへの思いやりを忘れない。

「以前、友和さんはテレビ番組で百恵さんに贈る言葉を求められた際、『ありがとうですね。ずっと変わらずにいてくれるということがありがたいですから』と言っていました。友和さんは仕事がうまくいかないときも常に百恵さんに支えられてきました。

一方の百恵さんも、引退当時、『幸せな家庭を作って、普通のおばさんになりたいんです』と発言しており、夢をかなえてくれた友和さんに感謝しているそうです」（前出・芸能関係者）

“麗しき夫”への45回目の誕生日プレゼントには、日々の感謝がこもっていたーー。