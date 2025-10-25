25日からみずほPayPayドームで幕が開くSMBC日本シリーズ2025。24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では解説陣が勝敗予想と、シリーズのポイントを熱く語った。

解説として出演した平石洋介氏は4勝3敗でソフトバンクの日本一を予想。「何勝何敗かはとても迷ったんですけど、僕はソフトバンクが勝つには一気にいかないといけないと思ったんですよ。もつれたらタイガースに分がありそうな気がしないでもないんですけど…まあ簡単には決まらないだろうなと思います」と悩みながらもパ・リーグ王者の勝ちを予想。

同じく解説者の今江敏晃氏も4勝3敗でソフトバンクの日本一を予想。「簡単には決まらないかなと。両チームともピッチャーも良いですし、打線も良いので混戦になるのかなと思います。でもセ・リーグとパ・リーグの戦いになると、交流戦でもそうですけど、なんかパ・リーグが一気に勢い乗れるので、僕もパ・リーグ出身ですけど、ソフトバンクがいくんじゃないのかなと思いました」とコメントした。

セ・パのリーグチャンピオンが相対する今季の日本シリーズ。今日から始まる頂上決戦から目が離せない。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』