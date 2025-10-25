¥¿¥ß¥ä¡¢¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥ß¥Ë»Í¶î ¤¯¤Þ¥â¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó ¡Ê15¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡Ú¥È¥ì¥¤¥ë¥ß¥Ë»Í¶î ¤¯¤Þ¥â¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó ¡Ê15¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¡Ë¡Û 10·î25Æü¤´¤í È¯Çä ²Á³Ê¡§1,540±ß
(C)2010 ·§ËÜ¸©¤¯¤Þ¥â¥ó
¡¡¥¿¥ß¥ä¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥ß¥Ë»Í¶î ¤¯¤Þ¥â¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó ¡Ê15¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤ò10·î25Æü¤´¤í¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,540±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿·§ËÜ¸©¤Î¸ø¼°PR¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¡×¤ÎÃÂÀ¸15¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¡£¥Þ¥·¥ó¥«¥éー¤Ï¥ì¥Ã¥É¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤ÏÅÉÁõ¡¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤º¤ß¤Î¤¯¤Þ¥â¥ó¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ãー¥·¤Ï¥Í¥¸¤ò»È¤ï¤º¡¢¥Ñ¥Á¥Ã¤È¤Ï¤á¹þ¤à¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¥¥Ã¥È¡£¥À¥Ö¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¥âー¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¡¢Á°¸å¤Î¥¿¥¤¥ä¤òÆ°¤«¤·¤ÆÁö¤ë4WD¤Î¶îÆ°Êý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¤¯¤Þ¥â¥ó¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¡¢¼ê·Ú¤ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢15¼þÇ¯µÇ°¥Þー¥¯¤ä¥¿ー¥¿¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥·ー¥ÈÌÏÍÍ¤Ê¤É¤ÏÀìÍÑ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
