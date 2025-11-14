この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産紹介チャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が「【床が崩壊..!?】港区白金台の高級賃貸を内見したら規格外の物件だった。」を公開。港区白金台という都内屈指の高級住宅街に佇む、規格外の戸建て賃貸物件を紹介しています。



今回紹介されたのは、東京メトロ南北線「白金台」駅から徒歩10分に位置する、3階建て地下1階建ての物件。外観は非常に細長く、屋根が鋭角に尖った個性的なデザインが特徴です。家賃は465,000円とのこと。



1階はガレージ兼玄関となっており、その奥にキッチンが配置されているという珍しい間取りです。ゴリラさんは、玄関ドアの独特な形状を「テトリスですわ完全に」と表現しています。階段や床の一部はスケルトン仕様になっており、特に階段の床は透けて下が見えるデザイン。ゴリラさんが「パンチラ防御システム」と名付けた、目隠し用の板も備え付けられています。



この物件の最大の見どころは、地下に広がる鏡張りの多目的スペースです。プロジェクターとスクリーンも完備されており、ダンススタジオやジム、シアタールームなど、住む人の趣味に合わせて自由に活用できます。さらに、3階からハシゴで上がれるロフトには、開けるとそのまま外につながる「空中扉」なる謎の仕掛けも。その先の屋上からは、遮るものなく東京タワーを一望できる絶景が広がっていました。



遊び心とこだわりが詰まったこの物件は、唯一無二の住まいを探している人にとって、新たなインスピレーションを与えてくれるかもしれません。 関東圏内でお部屋探しをご希望の場合、ゴリラ不動産にご相談ください！ https://gorilla-fudosan.com/