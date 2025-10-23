この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Jukiaが自身のYouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」を更新。アメリカ人男性の自宅を訪れ、米国における銃の所持に関するリアルな実態に迫った。



動画では、アメリカ人男性が「ここに銃が2本あるんだけど」と、自室のクローゼットから銃を取り出す場面から始まる。彼がまず披露したのは、白を基調としたデザインが特徴的なショットガンだ。Jukiaが驚きの声を上げる中、男性は「カッコいいから買っちゃったんだよね」と笑顔でその購入理由を明かした。



続いて、男性は「これ僕の最初の銃なんだ」と、黒いライフル銃「ハイポイント」を紹介。これらの銃を所持する目的については、「家の防衛のため」と説明。「もし誰かが家に侵入しようとしたらって時のためだよ」と語り、護身用であることが強調された。さらに、動画の最後には「毎日仕事行くときは銃持ち歩いてるんだよ」と、日常的に銃を携帯しているという衝撃の事実も告白した。



日本人にとっては非日常的な光景だが、アメリカの一般家庭に銃が存在し、それが「護身」という目的でごく自然に語られる様子は、銃社会アメリカのリアルな一面を浮き彫りにしている。銃との距離感や価値観の違いが垣間見える内容となっている。



