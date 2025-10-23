東京証券取引所が２３日に発表した１０月第３週（１０月１４～１７日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１５３２億８３８７万円と３週連続の買い越しとなった。前週は１兆５８６億７７４０万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は４２０４億円の売り越し。現物・先物の合計では２６７２億円と２週ぶりに売り越した。前週は１兆１８４７億円の買い越しだった。



現物での個人投資家は３４３１億１６４８万円と２週ぶりの買い越し。信託銀行は１０９億１１０９万円と８週連続で売り越した。事業法人は１３１３億９６７３万円と３週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで５０６円（１．１％）下落している。



出所：MINKABU PRESS