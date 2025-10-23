“年内引退”を表明したセクシー女優が、一転して“撤回”した衝撃の理由。6年交際した彼氏との破局事情も告白
2025年12月で引退することを表明していた、セクシー女優の竹内有紀さん。しかし、突如として宣言を撤回し、引退を1年延長することを明らかにした。なんと、今年4月に警視庁の安全課を名乗る人物から詐欺被害に遭い、数百万円の貯蓄を失ってしまったというのだ！
「次にやりたいことがあったので、ポジティブに業界を去ろうと思っていたのですが……」
今回は、そんな詐欺被害の全貌、理解ある家族の話、ガチの恋愛トーク、元パーソナルトレーナーのキャリアを活かした今後の活動などを赤裸々に語ってくれた。
◆詐欺に遭ったことが現役“延長”の決定打に
--2019年にセクシー女優としてデビューした竹内さん。今年の1月に2025年12月で引退することを発表していました。
「次にやりたいことがあったので、セクシー女優は辞めておいた方がいいかな、と考えたので引退を表明しました。ポジティブに業界を去ろうと思っていたんですけど……」
--1年延長となりましたね。
「決定打になったのは、ニュースでも取り上げられた詐欺被害です。これによって数百万円の貯蓄が奪われてしまいました。ただ、引退発表した後からどんどん仕事が舞い込んできて、周りからも『今上り調子なのに何で辞めるの？』なんて言われてたのもあったんですよ。求められているし、仕事が嫌なわけじゃないし……詐欺に現役延長を後押しされた感じかもしれない（笑）」
--どういった詐欺に遭われたのでしょうか。
「4月に警視庁の安全課を名乗る人から電話がきたんですよ。私のキャッシュカードが犯罪に利用されている、と。それも私が関与しているかのような口ぶりだったんです。最初は『詐欺かな？』って思っていたんですけど、過去7、8年に遡った私の個人情報を小出しにしてきて……。『ガチの匂いがする！』に変わっていっちゃったんです」
--そこからどんな流れでお金を差し出すことに？
「その日は予定があったので電話を受けながらすごく焦っていたんです。相手は『本日付けの令状が出てる。今から署に来るか、家宅捜索させるか』と提示してきて。ただ、具体的にどういう容疑なのかは『協力をしないと教えられない』って言われちゃったんです。じゃあ、どうすればいいのか聞いたら、『金融庁に〇〇〇万円振り込め』と……」
--えっ、それで支払っちゃったんですか？
「はい。実害が出て、事務所や撮影してくれるメーカーに迷惑をかける方が怖かったんです。振り込んだらやっと解放されて、予定していた身内の会合に向かいました。そこで、さっき起こった話をしたら、みんなから『それ、絶対に詐欺じゃん！』って……。それでようやく交番に行って事情を説明しました」
--警察からの反応は？
「もう『あー……』って感じでしたね。さすがに私も『ですよね……』って言いました。冷静になればわかることだし、この手の詐欺の対策もちゃんと読んでいたのに……やりたいことのために頑張っていたのに！でも、警察の方からは、この実体験を話して注意喚起して欲しいと言われたんです。恥さらしな出来事ではありますが、他人事じゃないという説得力があるだろう、と。世の中に公開することに決めました。まさか、あんなに騒ぎになるとは（笑）」
--確かに、ものすごい反響でしたよね。
「でも、周囲からの『話してくれてありがとう』も『頑張ってね』も『応援してるよ』も、みんな追い風になってくれて、これもすべてプラスにして1年後に引退してやるわ！って気持ちになれたんです。ちなみに、ABEMAの『愛のハイエナ season4』は、この詐欺被害の1週間後に決まったんですよ。波乱万丈すぎですよね（笑）」
◆結婚を考えていた彼氏と1年半前に破局していた
