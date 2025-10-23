大人気クリエイター・しなこ、まるもへの誕生日サプライズを成功！「千と千尋の神隠し」を完全再現！「ハクしなこちゃんめちゃくちゃカッコイイですー」
原宿系人気クリエイターのしなこが自身のInstagramを更新。しなこが運営する店舗スタッフのまるももかへの誕生日サプライズが大成功したことを報告した。しなこは「まるものお誕生日サプライズ大成功」と書き出し、「誰よりも世話がかかって笑、ミラクルなくらいハプニング起こすし、すぐ泣くし、いっつもギリギリで生きてて、見てるこっちがハラハラしちゃうまるも笑」と、まるもへの愛情たっぷりの気持ちコメントした。
投稿ではしなこをはじめとした店舗スタッフ一同でまるもへの誕生日サプライズとして、群馬の四万温泉 積善館を訪れ、「千と千尋の神隠し」の世界観でサプライズを行ったことも明かした。「まるもの大好きな千と千尋の世界観でサプライズできてめっちゃ喜んでくれて、私も嬉しかったし楽しかった」と振り返った。投稿には複数枚のコスプレ写真が添えられており、しなこが同アニメのキャラクターの「ハク」のコスプレを、まるもは「千尋」のコスプレを披露した。
この投稿にファンからは「しなたんいい先輩すぎる」「ハクしなこちゃんめちゃくちゃカッコイイですー」「しなこちゃん大好き」など、多くの温かいコメントが寄せられた。
