¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥«ー¡Ö¥É¥êー¥à¥È¥ß¥« SP ¤¯¤Þ¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦ ¥¸¥ã¥Ã¥­ー¡×¡¢¡Ö¥É¥êー¥à¥È¥ß¥« SP ¤¯¤Þ¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦ ¥¸¥ã¥Ã¥­ー¤È¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡×¤ÈÅ´Æ»´á¶ñ¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë ¤¯¤Þ¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦ ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ò12·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï³¨ËÜ¥·¥êー¥º¡Ö¤¯¤Þ¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡£

¡¡¡Ö¥É¥êー¥à¥È¥ß¥« SP ¤¯¤Þ¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦ ¥¸¥ã¥Ã¥­ー¡×¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥ã¥Ã¥­ー¤¬11¤Ò¤­¤Î¤ª¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥ìー¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º¸ÌÌ¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¥¸¥ã¥Ã¥­ー¤È¡¢¥¸¥ã¥Ã¥­ー¤¬È©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥­ー¡×¡¢±¦ÌÌ¤Ë¤Ï11¤Ò¤­¤Î¤ª¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥É¥êー¥à¥È¥ß¥« SP ¤¯¤Þ¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦ ¥¸¥ã¥Ã¥­ー¤È¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡×¤ÏÂ£¤êÊª¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²ÖÂ«¤ò¤â¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥­ー¤È¥¸¥ã¥Ã¥­ー¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¢¥·¥ãー¥·ÉôÊ¬¤Ïº¹¤·¿§¤Ç¥ß¥ó¥È¥°¥êー¥ó¤òÇÛ¿§¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥×¥é¥ìー¥ë ¤¯¤Þ¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦ ¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥­ー¡×¤È11¤Ò¤­¤Î¤ª¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ä¡¢¥¸¥ã¥Ã¥­ー¤¬È©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥­ー¡×¤¬¡¢Æø¤ä¤«¤Ë¥Ñ¥ìー¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ÖÎ¾¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÏ¢·ë¡¦ÀÚ¤êÎ¥¤·¤¬²ÄÇ½¡£ÅÅÆ°Áö¹Ô¤·¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È¼êÅ¾¤¬¤·Í·¤Ó¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

(C) £Ô£Ï£Í£Ù (C)BANDAI