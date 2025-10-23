Image: silverant

航空宇宙産業から医療機器まで幅広い分野で活躍するチタンは、その特性により食品とも相性がいい金属。強力な耐腐食性により金属の嫌なニオイや味が食事やドリンクに移りません。

そんなチタンをフル活用したのが、「Silver Ant（シルバーアント）」の「結晶化チタンマグ」。ステンレスの上を行く耐久性と風味キープ力に加え、ダブルウォールで保温性も抜群なのが特長。

キャンプでも自宅でもオフィスでも、上質な一杯を楽しめるセットがおトクな先行セールとして登場したので、さっそく詳しく見ていきましょう。

美しさと耐久性が両立

長年のチタン研究から生まれたアウトドアブランドの「Silver Ant」から登場した「結晶化チタンマグ」。チタンが持つ機能美や存在感はそのままに、結晶化によって美しくこの世にひとつしかない逸品に生まれ変わります。

付属する茶漉しやフタまで純チタンというこだわり。

コーヒーやお茶を淹れる段階でも金属臭を気にする必要が無いので、お気に入りの豆や茶葉もしっかり楽しめそうですね。

高機能ダブルウォールで保温もしっかり

「結晶化チタンマグ」はダブルウォール構造のため、保温・保冷性能が高いのも特長のひとつ。淹れたてのコーヒーも、キンキンに冷えたドリンクも適温で長く楽しめます。

また軽量金属カップにありがちな“熱くて持てない”問題も心配無用。外側に熱や冷気が伝わりにくいので素手でもしっかり持て、結露も防いでくれる仕組みです。

アウトドアにも最適な収納性

蓋を使えば保温・保冷性能もさらにアップ。折りたたみ式ハンドルやスタッキング収納により、アウトドアにも最適なコンパクト収納が実現。軽くて強く、まず錆びないチタンはまさにアウトドアにピッタリのアイテムと言えるでしょう。

執筆時点での価格は、一般販売予定価格から28％OFFの9,216円（税・送料込）から。金額だけ見ると高く感じますが、一生使える耐久性と機能性を考えれば実はコスパはいいアイテムかも。

自分で使うのはもちろん、アウトドア好きの人へのプレゼントにも良さそうですよ。

気になった人はぜひ、詳細をチェックしてみてください。

