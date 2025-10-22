「犬に愛情が持てない」は誤解？　TVで語った高橋大輔発言から考える犬との信頼関係に必要なこと

「遊ぶの、めんどうくさいんで」

あるテレビ番組で、フィギュアスケーターの高橋大輔さんが最近飼い始めたジャックラッセルテリアについて、「もう離れたくないというのが、全くない」「（帰宅した際に犬が寄ってきても）1分間くらいは無視して」「遊ぶの、面倒くさいんで」などと発言したことが、SNSで大きな議論を呼んだ。

批判の多くは「動物を飼う資格がない」「愛情がない」といった内容だが、動物行動学を専門にする高倉はるか先生は、高橋さんの行動の中には「正しい部分もある」と解説した。

ただ、もしも飼い主が遊ぶのが面倒だからと、散歩やごはん以外で一切犬に関わっていないという場合があれば、それは良くないという。

自分の意志では生きられない犬にとって、飼い主の与えてくれる「ごはん」「散歩」そして「飼い主との関われる時間」が、数少ない楽しみだからだ。

東京大学、および大学院で獣医学を学び、在学中にカリフォルニア大学デービス校付属動物病院にて行動治療学を学び、その後動物病院での診察や大学講師等を経て、「ペットと人が楽しく快適に暮らすためのライフスタイルの提案」をライフワークにしている高倉はるか先生の連載。

後編となる本記事では、高橋さんが自身を「愛情不足なのか」と語った言葉の背景にある「誤解」を解き、犬との関係性の築き方を詳しくお伝えする。

他の人のように可愛がれなくてもいい

「高橋さんがテレビ番組の中で『愛犬家の方が言う、もう離れたくないというのが、全くないので……。自分はなんて冷たい人間なんだと、日々感じて……』とか『俗にいう、可愛がり方ができない』という言葉が気になりました。

散歩もごはんもきちんとしている、でも、一緒に遊ぶのを億劫に感じたり、他の愛犬家のようにできないから、自分は愛情が薄いのではないかと感じているようですが、犬と離れたくないとか、離れても寂しいと思わないことが、愛情が薄いことにはなりません。

私も、興奮した犬に顔を舐められたりするのは好きではないし、家で仕事をしている時にうるさくまとわりつかれるのも困ります。

なので、うちの犬とはお互いにストレスのない遊びを私から提案するし、家の中ではほぼ寝てくれるように、1日2時間以上散歩に行きます。

他の人と同じように可愛がれなくても、高橋さん自身のやり方で関わればいい。犬の生活にメリハリをつけてあげてほしいと思います」

「1分ほど無視する」は間違っていない

高橋さんが帰宅した際に、犬が興奮して駆け寄ってくるのも、一日中留守番をしていたとしたら、無理はない。外で気の張る仕事をし、ぐったり疲れて帰宅したであろう高橋さんの立場も理解できるが、犬からすれば、会いたかった人をひたすら待ち、やっと帰ってきてくれたのだ。

それでも高橋さんが「1分ほど無視する」のは、犬を落ち着かせるまで待つ、という意味であれば、それは間違っていないと、前編ではるか先生は解説している。

「先にも言ったように、犬と同じテンションで喜び合う必要はありませんが、少し間をおいて落ち着かせたら、その後は構ってあげて欲しいですね。

一緒に遊ぶ気力がなければ、たとえばブラッシングするとか、声を掛けながら撫でるとか。体を撫でながらいい子に待っていたことを褒めてあげるだけでもいい。

可愛がり方は人それぞれなので、べたべたする必要はありませんが、犬が喜ぶことをしてあげてほしいと思います」

外出前におもちゃを与える

「飼い始めたばかり、ということは、まだ子犬なのかもしれませんね。子犬は子どもと一緒で、本当はあまりひとりぼっちにはしたくないのですが、どうしても仕方がないという時は、出かける前におもちゃなどを与えてみてください。

たとえば、私は犬を置いて出かけなければならないときは、コングというフードを中に入れられるおもちゃを与えます。犬は目の前の餌を食べたくて、1時間くらい夢中になり、私が留守をしていることが気にならなくなります。2時間の散歩のあとに、1時間もおもちゃに夢中になれば、その後は疲れてお昼寝です。ひとりぼっちの時間がかなりつぶれます。

それでも帰宅すると、大喜びで体当たりしてきますから、私もいったん声だけかけて落ち着かせ、その間に着替えるなどして犬と向き合う準備を整え、私から声を掛けて呼び寄せます。

犬の甘えにそのまま応じるのではなく、いったん落ち着かせてから飼い主から呼ぶことで、犬はうるさくするよりも、待っていれば必ず自分と一緒に過ごしてくれることを知って、自分なりに興奮を抑えようとするようになります。

ただ声をかけてもらうだけで、犬は嬉しい

たしかに仕事の後、遊ぶのが面倒くさいと感じることもあるでしょうが、放置が習慣化してしまうと、信頼関係を築く機会もなくなってしまいます。

言葉を教えたり、待てやお座りなどコマンドのトレーニングも、やり方次第では、犬にとって「嬉しい」遊びにもなるので、ぜひ犬との関わりの機会は大切にしてあげて欲しいと思います。

犬は、ただ声をかけてもらうだけで、嬉しいのです。帰宅した時も『ただいま』『いい子だったね』と短い言葉をかけるだけでも、信頼関係は築けます。

高橋さんは愛情表現の豊かな人たちを見て、自分はああいう風にはなれないと思われたのかもしれませんが、本当に愛情がなかったら、わざわざ犬の話を持ち出して、『自分は冷たい人間ではないか』などと気にかけないでしょう。

犬との関係の築き方は人それぞれでいいのです。

犬の幸せはベタベタされることではなく、共に過ごせること。

私も家の中ではあまり構わなくていいように、たっぷり散歩をしています。家の中で自分のことに集中したいからと言って、愛情がないとは言いません。

ただ、我慢ばかりさせていると、犬もストレスがたまるので、たとえば散歩に行ったら、ドッグランで思う存分走り回らせてあげるなど、運動やコミュニケーションの時間をとってあげるなどしたらいいのではないでしょうか」

つまり今回の件で問われるべきは、“愛情の有無”ではなく、犬への愛情のかけ方についての誤解もあったのではないかと言う。

「家族の形がいろいろあるように、ペットとの過ごし方もそれぞれ。高橋さんの“無視”には正しい意図もありますし、批判する側もペットへの愛情ゆえでしょう。

ただ、繰り返しになりますが、犬にとっては飼い主の作る世界がすべてです。犬を幸せにできるのは、飼い主だけなのです。

せっかく縁あって生活を共にするのですから、一緒に過ごす時間はできるだけ互いにストレスなく、楽しいものにできれば一番ですよね。

犬は、飼い主が楽しそうにしていることが何よりも嬉しいのですから」。

【前編】「犬が寄ってきても無視」は愛情不足か？TVの高橋大輔発言を動物行動学の専門家が解説