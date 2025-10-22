【大人気連載プレイバック】#42

【小林雅英氏コラム】監督発案の豪州船上パーティーは船酔いと酒酔いのWパンチ

ボビー・バレンタイン監督（70）のモットーは常に「楽しく」でした。

僕が初めてボビーと顔を合わせたのは2004年の鹿児島キャンプ。外野の芝生の上でアップをしている最中に声を掛けられたのです。

そのときのセリフは、「クローザーなんだからもちろん信頼している。楽しく練習をやれていればいいから」というものでした。

楽しく練習……というフレーズは、それまであまり聞いたことがなかったので、「これが外国人監督か」とカルチャーギャップに驚いたことを覚えています。

キャンプでも「楽しく練習して、一日をハッピーで終わりましょう」と選手に声をかけ、シーズンに入っても「優勝しましょう。楽しく勝ちましょう」と、自らのテンションを上げながら選手に笑顔を見せていました。

ある時は試合前だというのに、ボビーの姿が見えない。どこにいるのかと思っていたら、なんと自転車でグラウンド内をぐるぐる走り回っていましたからね。これは日本人の監督には絶対にできない。そんな光景を見た瞬間、「ああ、これがベースボールなんだ」と、不思議と納得した記憶があります。後年メジャーに行ったとき、改めて確信するわけですが……。

ボビーといえば社交ダンスの「チャチャチャ」も有名です。試合前、大観衆の前でタキシードを着たボビーが女性ダンサーと踊ったのを覚えているファンの方もいるでしょう。

あれは本当なら僕ら選手が踊る予定だったんです。キャンプ中、ボビーが「こういうダンスがあるんだ」と紹介し、ナインにこう言いました。

「このダンスはリズム感を養うことができる。野球にもリズム感は必要だから、みんなもマスターしよう。うまくなったらみんなでファンにお披露目しよう！」

さすがにこの時は選手同士で顔を見合わせました。一応、このダンスはキャンプ中の「課題」ということだったので、折を見て練習はしました。

ただ、僕らは野球のプロではあっても、ダンスはド素人。学生時代にダンスパーティーなどを経験する米国人とは、そこが違う。結局、選手は誰ひとりとしてチャチャチャをマスターできず、学生時代に全米の社交ダンス大会で優勝経験もある監督自身が踊ることになったわけです。

そんな明るく楽しい指揮官は、選手の操縦術に長けていました。次回はそのあたりを話すことにします。

▼こばやし・まさひで:1974年5月24日、山梨県大月市生まれ。都留高、日体大、東京ガスから、98年ドラフトでロッテを逆指名し1位入団。2001年から07年まで7年連続20セーブを達成。05年は最多セーブ（29）に輝き、チームの31年ぶりVに貢献した。08、09年はMLBのインディアンスに在籍。その後は巨人、オリックスを経て11年限りで引退。オリックス、ロッテでコーチを歴任。日米通算530試合で40勝39敗、234セーブ、防御率3.14。

