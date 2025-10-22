東京、京都で愛されるぺペロンチーノの魅力を徹底解説　シンプルだからこそ深い！

古今東西、美味しいグルメを追い続けてきた、東の食のジャーナリストのマッキー牧元（まきもと）さんと、西のグルメ王の門上武司（かどかみ・たけし）さんが互いに「オススメの一皿」を持ち寄って紹介します。食の達人たちが織りなす“おいしい往復書簡”をどうぞお楽しみください。今回のお題は、イタリアから伝わり、日本で独自に進化を遂げ、長く愛されてきた「ペペロンチーノ」です。

本国イタリアとは違う日本のペペロンチーノ

日本ではペペロンチーノもお店の立派なメニューですが、本国イタリアでは家庭で食べるものという説も。そしてそもそもアーリオ・オーリオ（ニンニクとオリーブオイル）のソースが主体のパスタなので、ペペロンチーノ（唐辛子）は主役じゃないと。つまり“ペペロンチーノ”というメニュー名は存在しないのだとか……まじですかーーー？？？いや、しかしここは日本。しっかりそれで通用します。誰もが思い浮かべるあの味、です。

長い歴史を背負った懐かしさ漂う昭和の味わい＠『六本木 シシリア』

【東のペペロンチーノ】

「シンプルなパスタですが、このボリュームはなかなかのもので、満足感も高い。ニンニクの香りや味わいも食べ進むうちどんどん変化して、最後はなぜか甘さすら感じる」（牧）

ペペロンチーノ1300円

ペペロンチーノ1300円

門上さん。ペペロンチーノときましたか。今東京では様々なペペロンチーノが食べられますが、元来イタリアでは、レストランメニューに載せている店はなく、メインの後にもう少し食べたいという常連客が、特別に頼んで作ってもらっていたそうです。今回店はどこにするか考えあぐねましたが、古くからやられている『六本木シシリア』にしました。

創業は昭和29年ですから、まだアルデンテの概念も無かった時代です。東京では『ニコラス』『キャンティ』『アントニオ』しかイタリア料理店が無かった時代に誕生した店です。僕も今から50数年前に初めて行って、衝撃を受けました。

パスタは、おそらく乾麺で100gは使ったスパゲッティで、こんもりと盛られて出されます。麺はテカテカと光輝き、ニンニクと唐辛子の輪切りが点在する。口に運べば、まずオイルとニンニクの香りが広がり、噛んでいくと唐辛子の辛みが顔を出す。そこにほのかなアンチョビの練れた塩気がある。

バランスがよく、昭和的和風ですが、ニンニクも白い色のままで、キツネ色まで炒めていないのが、イタリア流でもあります。そしてどうしてだか、最後に残るオイルの中に浸かったパスタが、なぜか甘く感じる。そんな不思議さを持ったペペロンチーノなのです。どうです門上さん。昭和の哀愁を味わいに東京にいらっしゃいませんか。

『六本木 シシリア』

［店名］『六本木 シシリア』

［住所］東京都港区六本木6-1-26六本木天城ビル地下1階

［電話］03-3405-4653

［営業時間］16時〜23時、土・日・祝12時〜22時

［休日］無休

［交通］地下鉄日比谷線ほか六本木駅3番出口から徒歩1分

マッキー牧元

マッキー牧元

自腹タベアルキストであり、コラムニスト。『味の手帖』主幹。また、東京・虎ノ門ヒルズにある飲食店街〈虎ノ門横丁〉のプロデュースを務めるなど、ますます多彩に活躍。

緻密に計算された仕事が生み出すシンプルイズベストの旨さ＠『カンティーナ アルコ』

【西のペペロンチーノ】

「熱々の皿で熱々のパスタが登場。ニンニクの香りが立ち上り、その風味と刺激を味わい、唐辛子のパンチも楽しむという感じです。深夜遅くまで営業というのもうれしい限りです」（門）

ニンニクと唐辛子のスパゲッティ1500円

『カンティーナ アルコ』ニンニクと唐辛子のスパゲッティ1500円

牧元さん、アーリオ・オーリオとはニンニクとオリーブオイルのソースです。イタリア料理のパスタ部門では首位を争う人気メニュー、自宅でも簡単にできるひと品でもあります。

そこで僕が選んだのは京都の『カンティーナ・アルコ』というイタリアン。オーナーシェフの清水美絵さん率いる女性中心のトラットリアです。

「ニンニクと唐辛子のスパゲッティ」は、ニンニクの風味と味わいが口中に広がった後に甘みがやってきます。このメニューのポイントはニンニクの扱いにあります。ニンニクのサイズをどうするか。みじん切りにすればその強さが全面に出てきます。また包丁で切るのではなく手でガツンと押しつぶすと香りが立ち上ります。

清水さんは「あまり細かく切らずに2ミリぐらいの厚さにします。香りと甘さを出したいからです」と話します。また、ペペロンチーノには欠かせない唐辛子の姿があまり見えないのです。アフリカ産唐辛子をイタリアで加工した、小さなサイズを使うとか。

「これも辛さというより風味を生かすための選択です」。これらの作戦が見事に功を奏した味わいに感動を覚えました。シンプルなパスタゆえ、細部の組み立てが素敵な成果を生み出すのだと思うのです。牧元さん、女性スタッフはみんな明るく、深夜は京都の料理人が集まってきます。楽しい宴をやりませんか！

『カンティーナ アルコ』

［店名］『カンティーナ アルコ』

［住所］京都府京都市中京区蛸薬師通麩屋町西入ル油屋町145洋燈館1階

［電話］075-708-6360

［営業時間］カフェ・バール14時〜17時（16時半LO）、ディナー18時〜翌1時（24時半LO）

［休日］水、月1回不定休で連休あり

［交通］阪急京都線京都河原町駅11番出口から徒歩5分

門上武司

門上武司

小誌でもおなじみの、あらゆる食情報に精通している西のグルメ王。食関連の執筆・編集を中心に、各メディアに露出多数。関西の食雑誌『あまから手帖』の編集顧問も務める。

文／マッキー牧元（東）、門上武司（西）撮影／鵜澤昭彦（東）、松浦稔（西）

