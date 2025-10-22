Ãæ¾®´ë¶È¤ÏÀäÂÐ¼Ú¶â¤·¤í¡ªÇä¾å¡¦Íø±×¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤ò¡ÖÅÝ»º¤·¤¿Ç¯¾¦10²¯±ß´ë¶È¡×¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ÏÀäÂÐ¼Ú¶â¤·¤í¡ªÇä¾å¡¦Íø±×¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤ò¡ØÅÝ»º¤·¤¿Ç¯¾¦10²¯±ß´ë¶È¡Ù¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢ÅÝ»º²óÈò¤Î¥×¥í¡¦»Ô¥Îß·æÆ»á¤¬¡¢¹õ»ú¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´ë¶È¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
»Ô¥Îß·»á¤Ï¡ÖÂ»±×·×»»½ñ¤Ç¤Ï¹õ»ú¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢Çä¾å»ê¾å¼çµÁ¤ÎÍî¤È¤··ê¤ò²òÀâ¡£¼ÂºÝ¤Ë°ì²¯±ß¡¢½½²¯±ß¤ÈÂ¿³Û¤ÎÍø±×¤ò·×¾å¤·¤Ê¤¬¤éÅÝ»º¤·¤¿¡Ö¥¨¥â¥ê¥°¥ëー¥×¥Û¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤ä¡Ö¥¢ー¥Ð¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾»öÎã¤òµó¤²¡¢¡ÖÇä¾å¤¬¤¤¤¯¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸½ÍÂ¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÝ»º¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Çä³Ý¶â¤ÎÌ¤²ó¼ý¤äËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿ºß¸Ë¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¸½¶âÉÔÂ¤ò¾·¤¯¤«ËÉÙ¤Ê¿Þ²ò¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¯¤éÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤¬²ñ¼Ò¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÅÆþ¤ìÀè¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤ä½¾¶È°÷¤ÎµëÎÁ¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï»ñ¶â¥·¥çー¥È¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¶¯Ä´¡£ÆÃ¤Ë»ñ¶â·«¤ê¤Î·×²èÀ¤ä¸½ÍÂ¶â¤Î´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤¬¡È¹õ»úÅÝ»º¡É¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¸½ÍÂ¶â°Ê³°¤Î»ñ»º¤Ð¤«¤êÁý¤ä¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÈÍ¾·×¤Ê»ñ»º¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤¬Å´Â§¡×¤À¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»Ô¥Îß·»á¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤Ç·è»»½ñ¤òÆÉ¤á¤ë¿Í¤Ï1³ä¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤Êý¡£9³ä¤ÏÇä¾å¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¸½¶â¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾ì´¶³Ð¤â¸ò¤¨¤Æ»ØÅ¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖÆþ¶â¤ÏÁá¤¯¡¢»ÙÊ§¤¤¤ÏÃÙ¤¯--¤³¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¡È»ñ¶â·«¤êÉé¤±¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¸½¶â¤¬²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢Çä¾å¤äÍø±×¤Ç¤ÏÅÝ»º¤ÏËÉ¤²¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÇ°¤ò²¡¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇä¾å¤äÍø±×¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢¸½¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤ÏÅÝ»º¤¹¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤ò¿¿·õ¤Ë¸«¤Æ¡ÈÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¡É¤ò¡¢°ì½ï¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£»Ô¥Îß·»á¤ÎÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Î²òÀâ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¥Îß·»á¤Ï¡ÖÂ»±×·×»»½ñ¤Ç¤Ï¹õ»ú¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢Çä¾å»ê¾å¼çµÁ¤ÎÍî¤È¤··ê¤ò²òÀâ¡£¼ÂºÝ¤Ë°ì²¯±ß¡¢½½²¯±ß¤ÈÂ¿³Û¤ÎÍø±×¤ò·×¾å¤·¤Ê¤¬¤éÅÝ»º¤·¤¿¡Ö¥¨¥â¥ê¥°¥ëー¥×¥Û¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤ä¡Ö¥¢ー¥Ð¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾»öÎã¤òµó¤²¡¢¡ÖÇä¾å¤¬¤¤¤¯¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸½ÍÂ¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÝ»º¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Çä³Ý¶â¤ÎÌ¤²ó¼ý¤äËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿ºß¸Ë¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¸½¶âÉÔÂ¤ò¾·¤¯¤«ËÉÙ¤Ê¿Þ²ò¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¯¤éÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤¬²ñ¼Ò¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»ÅÆþ¤ìÀè¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤ä½¾¶È°÷¤ÎµëÎÁ¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï»ñ¶â¥·¥çー¥È¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¶¯Ä´¡£ÆÃ¤Ë»ñ¶â·«¤ê¤Î·×²èÀ¤ä¸½ÍÂ¶â¤Î´ÉÍý¤Î´Å¤µ¤¬¡È¹õ»úÅÝ»º¡É¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¸½ÍÂ¶â°Ê³°¤Î»ñ»º¤Ð¤«¤êÁý¤ä¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÈÍ¾·×¤Ê»ñ»º¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤¬Å´Â§¡×¤À¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»Ô¥Îß·»á¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤Ç·è»»½ñ¤òÆÉ¤á¤ë¿Í¤Ï1³ä¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤Êý¡£9³ä¤ÏÇä¾å¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¸½¶â¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾ì´¶³Ð¤â¸ò¤¨¤Æ»ØÅ¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖÆþ¶â¤ÏÁá¤¯¡¢»ÙÊ§¤¤¤ÏÃÙ¤¯--¤³¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¡È»ñ¶â·«¤êÉé¤±¡É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¸½¶â¤¬²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢Çä¾å¤äÍø±×¤Ç¤ÏÅÝ»º¤ÏËÉ¤²¤Ê¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤âÇ°¤ò²¡¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇä¾å¤äÍø±×¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢¸½¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤ÏÅÝ»º¤¹¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤ò¿¿·õ¤Ë¸«¤Æ¡ÈÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¡É¤ò¡¢°ì½ï¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£»Ô¥Îß·»á¤ÎÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Î²òÀâ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
µð³Û¤ÎÉéºÄ¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ÏÀäÂÐÀäÌ¿...¡ÖÅÝ»º¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥í¡×¤¬À¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçÅÝ»º¡Û¸¶°ø¤Ïµð³Û¤Î¤ª¶â¤ÎÌµÂÌ»È¤¤¤À¤Ã¤¿¡ª¡©Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë´ë¶È¤Ç¤âÄÙ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¡ÖÅÝ»º¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥í¡×¤¬Å°Äì²òÀâ¡£
¥À¥á¶È¼ï¤ÎÅÝ»º¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¥³¥ì¤ò¤ä¤ë´ë¶È¤ÏÀäÂÐ·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎºâÌ³¤Î¶¯²½¤ä¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë½áÂô¤Ë»ñ¶â¤¬»Ä¤ë¶¯¤¯ÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃø½ñ¡ÛÆ¬¤¬¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¡È²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¡É¤Î¥³¥³¤·¤«¸«¤Ê¤¤ 90Æü¤Ç¼ê»Ä¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊíµ¡×??¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éfree@libertad.fun