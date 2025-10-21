ダイソーで買い替えて大正解！平たいから持ち運びやすい！ありそうでなかった専用ケース

近頃のダイソーは、キャンプグッズがとっても豊富！先日売り場を覗いてみると、便利そうな卵ケースを発見しました。こういった商品には珍しく、上面が平らになっているデザイン。こういった形状のものは100均ではなかなか見かけないので、早速購入してきました。実際に使ってみたので、詳しく見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：SOLOX 卵を衝撃から守るエッグケース（4個用）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W101×D75×H111mm

内容量：4個用

販売ショップ：ダイソー

ありそうでなかった！ダイソーの平たい卵ケースが画期的なんです

近頃のダイソーは、アウトドアグッズが豊富に並んでいますよね。先日、ダイソーのキャンプグッズ売り場を覗いてみると、ありそうでなかった形状の卵専用ケースを発見しました。

今回ご紹介するのは、その名も『SOLOX 卵を衝撃から守るエッグケース（4個用）』。お値段は￥110（税込）でした。サイズは約W101×D75×H111mm。卵は4個収納することができます。

フタの部分はこんな感じです。卵はM〜L玉に対応しています。早速使っていきましょう！

凹む気配が全くない！『SOLOX 卵を衝撃から守るエッグケース（4個用）』

"衝撃から守る"とのことで、試しにケースを指で強く押してみました。ハードタイプなので凹む気配が全くなし。また、上面が平らになっているので、他の食材を上に乗せられるのが嬉しいポイントです。

安定感のあるデザインなので、キャンプやアウトドアで使いやすいのがGOODです。

卵と一緒に、ラップに包んだケチャップも入れてみました。フタをして軽くケースを振っても中身が無事で感動。他の食材と雑多に入れても卵が潰れないんです。調味料と一緒に保管でき、持ち運びの際の潰れを防止できるのが魅力。1つ持っておいて損はないアイテムです♪

今回はダイソーの『SOLOX 卵を衝撃から守るエッグケース（4個用）』をご紹介しました。

進化し続けるダイソーのキャンプグッズ。アウトドアでの調理がより快適になるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。