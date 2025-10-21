Ìî¸ý·ò»á¡¡ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤Î¾×·âÈ¯¸À¤òÈãÈ½¡Ö¥Æ¥í¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ë°¢Á³¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥È¤ÎÌî¸ý·ò»á¤¬£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤Î¾×·âÅª¤ÊÈ¯¸À¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¡Ê£Â£ÓÄ«Æü¡Ë¤Ç¤ÏÅÄ¸¶»á¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¡¦Ê¡Åç¿ðÊæ»á¤ò·Þ¤¨¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡×¤ò¸«±Û¤·¤¿µÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤ÇÄÔ¸µ»á¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÆ¤ÏÀ¤·¤Þ¤¹¤è¡£ÁíÍý¤È¤·¤Æ¤ÎÈà½÷¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡×¤È¸ì¤êÊ¡Åç»á¤¬¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡Ë¤Ë»¿À®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢ÅÄ¸¶»á¤Ï¡Ö¡Ê¹â»Ô»á¤Ë¡ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤¢¤ó¤ÊÅÛ¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤·¡¢Ê¡Åç»á¤â¡Ö¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÀ©»ß¤·¡¢ÄÔ¸µ»á¤â¡ÖÅÄ¸¶¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¯¸À¤·¤Æ¹â»Ô¤µ¤ó¤ÈÙæ¤á¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢Á°¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¶Ç¯¡¢¹â»Ô»á¤¬ÁíÌ³Áê»þÂå¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÇÀ¯¼£Åª¸øÊ¿À¤Ë·ç¤¯ÊüÁ÷¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÊüÁ÷¶É¤ËÂÐ¤·¡ÈÅÅÇÈÄä»ß¡É¤Î²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÅÄ¸¶»á¤â¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¤¤¤µ¤Ä¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¤³¤Î·Ð°Þ¤òÊó¤¸¤ëµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤Ä¤Þ¤ê°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¡Ù¤È¡£¹¹¤ËÆ§¤ß¹þ¤á¤Ð¿ÍÍÍ¤Ë¡Ø»à¤Í¡ª¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¡£¥Æ¥í¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ë°¢Á³¡×¤ÈÅÄ¸¶»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²¾¤Ë»á¤¬»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ð¶É¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀÕÇ¤¤âÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Ï¥Æ¥í¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¿Í¤â¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¤½¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤Æ¥Æ¥í¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡£¡Ø»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¡Ù¤Ï¡Ø¼«³²¤»¤¤¡Ù¤Ê¤Î¤«Ëô¤Ï¡ØÆ¤¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¡Ù¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡Ø»à¡Ù¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¸ÀÍÕ¤«¤é¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¡£¡Ø»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¡Ù¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸ø¶¦¤ÎÅÅÇÈ¤Ç¡Ø»à¤òÂ¥¤¹¡ÙÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ø¤¢¤ê¡Ù¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£