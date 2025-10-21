トランプ米大統領が20日（日本時間21日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）で大活躍したドジャース・大谷翔平投手（31）を称賛した。

大谷は17日（同18日）のNLCS第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては3本塁打、投げては7回途中2安打無失点、10奪三振で勝利投手に輝き、チームの2年連続ワールドシリーズ進出に貢献。シリーズMVPを獲得した。

トランプ大統領はホワイトハウスで米大学野球の優勝チームの表敬訪問を受けた際、自ら「忙しくて野球をあまり見られないが、この前テレビをつけたら、なかなか良い日本人選手がいた」と冗談交じりに話題を持ち出し「同じ選手が投打であれほどの活躍をし、史上最高の試合の一つと言われている」と大谷の名前こそ挙げなかったが、第4戦の活躍ぶりを語った。

そして「本当にすごい選手だ。驚異的だ」と称賛した。

今年4月には大谷らドジャースの選手が昨年のワールドシリーズ王者としてホワイトハウスを表敬訪問。その際、トランプ大統領はメジャー史上初の「50―50」を達成した大谷を「ムービースターのようだね」と称えていた。