À¾²¤¤è¤ê¿Ê¤ó¤ÀÊ¸ÌÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤Ç»º¶È³×Ì¿¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¡ÊNUS¡Ë¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤ä´±Î½¤Ê¤É¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤¹ÖºÂ¡£Æ±¹ÖºÂ¤ò¼çºË¤¹¤ëÅÄÂ¼¹ÌÂÀÏº»á¤ÎºÇ¿·´©¡¢¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¹ÖºÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈÀº¿À¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìºý¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢À¤³¦¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëÎò»ËÅª¤ÊÂçÅ¾´¹ÅÀ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ãÊÑ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¤Ï²¿¤«¡© ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ãÊÑ¤Î»þÂå¤ò³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ï·ÐºÑÈ¯Å¸¤è¤ê¡¢
À¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê¤ò½Å»ë¤¹¤ë
¡¡¸½Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÆÉ¤à¥«¥®¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤Ë¤¢¤ê¡½¡½¤½¤Î»öÎã¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ÎÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï²ÐÌô¡¢°õºþµ»½Ñ¡¢Íå¿ËÈ×¡¢Âç¹Ò³¤¤Ë»È¤¨¤ëµðÂçÈÁÁ¥¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯ÌÀ¤òÀ¾²¤¤è¤ê100Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï²¦¸¢¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ®Â²¤ä¾¦¿Í¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾¦¿Í¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÍ¾¾ê¡ÊÀ®²Ì¡Ë¤ò¼«Ê¬¤Îºâ»º¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë¸¢Íø¤âÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿È¯ÌÀ¤¬¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢·ÐºÑ¿Í¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»º¶È³×Ì¿¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢1978Ç¯Ëö¤Ëûý¾®Ê¿»á¤¬²þ³×³«ÊüÏ©Àþ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢»Ô¾ì·ÐºÑ¤ÎÆ³Æþ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤¬¡¢1989Ç¯¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿Å·°ÂÌç»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢²þ³×³«ÊüÏ©Àþ¤Ï°ì»þ¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó²þ³×³«Êü¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Îµ¯¶È²È¤¬ÃÂÀ¸¡£¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¤ò¾¦¶È²½¤¹¤Ù¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢2020Ç¯10·î24Æü¤Ë¾å³¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶âÍ»¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¡¼»á¤Î¡Ö»þÂåºø¸í¤Îµ¬Â§¤¬Ãæ¹ñ¤Îµ»½Ñ³×¿·¤òÃâÂ©»à¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡×¤È¤ÎÀ¯ÉÜÈãÈ½È¯¸À¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëµ¯¶È²È¤ÎÂæÆ¬¤ËÎä¤ä¿å¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¡¼»á¤Ï¸ø¤Î¾ì¤«¤é»Ñ¤ò±£¤·¡¢¥¢¥ê¥Ð¥Ð»±²¼¤Î¥¢¥ó¥È¡¦¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡Ê¸½¥¢¥ó¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÎIPO¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢Äë²¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¶½¤ÎÀ¯¼£¤ä
·ÐºÑÀªÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤òµö¤µ¤Ê¤¤
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¡¢²áµî¤«¤é¸½ºß¤â¤º¤Ã¤ÈÄë¹ñ¹ñ²È¤Ç¡¢Äë²¦¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¶½¤ÎÀ¯¼£¤ä·ÐºÑÀªÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½¬¶áÊ¿»á¤â¤½¤³¤ÏÆ±¤¸¤À¡£
¡¡¤è¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤«¤é¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¡¼»á¤ä¥Ý¥Ë¡¼¡¦¥Þ¡¼»á¡ÊIT´ë¶È¥Æ¥ó¥»¥ó¥ÈÁÏ¶È¼Ô·óCEO¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢º£¸åÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤¬Àè¿Ê¹ñÊÂ¤ß¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñ¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¾¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡»º¶È³×Ì¿¤¬Ãæ¹ñ¤Çµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅª¡¦Ê¸²½Åª¤ÊÆÃ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¹ñ²ÈÁ´ÂÎ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤è¤ê¤â¡¢À¯¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê¤ò½Å»ë¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¹ñ²ÈÁ´ÂÎ¤Î·ÐºÑÅª¿Ê²½¤âµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡º£¸å¤ÎÃæ¹ñ¤â¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤òÉÔ°ÂÄê²½¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¼«Á°¤Î»ýÂ³¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤òÀè¿Ê¹ñÊÂ¤ß¤ËË¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡²áµî¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÆÃ¼Á¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶¯¤ß¤È¸Â³¦¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡ ·óÇ¤¶µ¼ø¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È ¥Õ¥§¥í¡¼¡¢°ì¶¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë µÒ°÷¶µ¼ø¡Ê2022¡Á2026Ç¯¡Ë¡£¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊMBA¡Ë¡¢¥Ç¥å¡¼¥¯Âç³ØË¡Î§Âç³Ø±¡¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØAMP¤ª¤è¤ÓÅìµþÂç³ØEMP½¤Î»¡£»³°ìëú·ô¤Ë¤ÆM¡õAÃç²ð¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ò·Ð¤ÆÂçºåÆüÆü¿·Ê¹¼Ò¼ÒÄ¹¡£2002Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢2010Ç¯¤Þ¤Ç»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Âè°ì¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤ÇÆâ³ÕÉÜÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¡Ê·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¡¢¶âÍ»¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢ÃÏÊýÊ¬¸¢¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
2010Ç¯¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¥Õ¥§¥í¡¼¡¢2011Ç¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥ê¥µ¡¼¥Á¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡Ê29Ì¾¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥é¥ó¥É¸¦µæ½ê¡×¤ÇÅö»þÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¸¦µæ°÷¤È¤Ê¤ë¡£2012Ç¯¡¢ÆüËÜ¿ÍÀ¯¼£²È¤Ç½é¤á¤Æ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥±¡¼¥¹¡Ê»öÎã¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¡£¥ß¥ë¥±¥ó¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È Á°¥¢¥¸¥¢¥Õ¥§¥í¡¼¡£
2014Ç¯¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡·óÇ¤¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢25´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê600Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬½¤Î»¡£2022Ç¯¤è¤ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼çºË¡£
CNBC¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥É·Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ëGIIS¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¡¦¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£OpenAI¡¢Scale AI¡¢SpaceX¡¢NeuralinkÅù¡¢70¼Ò°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×91ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÆ¬¤ËÍè¤Æ¤â¥¢¥Û¤È¤ÏÀï¤¦¤Ê!¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£