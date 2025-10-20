【ワークマンの新作ボトムス】が優秀！「風を通しにくい」「お手入れが簡単」だって！

おしゃれを楽しみつつも、防寒対策もしたい秋冬ファッション。下半身の寒さ対策には【ワークマン】の「新作ボトムス」がおすすめです。見た目は上品ながら、機能面では風を通しにくくお手入れも簡単で優秀。オンオフ問わずに使えそうな大人ボトムスで、秋冬コーデを上手に楽しんでみて。

重ね穿き構造で風を通しにくいあったかパンツ

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用レイウォームワイドパンツ」\2,500（税込）

公式サイトで「重ね穿き構造であたたかさ2枚分！ タイツいらずのワイドパンツ」と紹介されており、穿くだけであたたかく過ごせそう。起毛素材のパンツを内側に重ねたような構造になっており、内側の裾はリブ仕様なので風を通しにくいのが嬉しいポイント。ストレッチ性や形態回復性も備えた優秀パンツです。

オンオフ問わずヘビロテしたい大人の必需品

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用レイウォームスカート」\2,300（税込）

すっきりとしたIラインシルエットが魅力のスカート。こちらも重ね穿き構造で「裏地のドットボタンを閉めれば、より風を通しにくくあたたかい」（公式サイトより）のだとか。イージーケア機能付きで、洗濯後シワができにくくお手入れも簡単。デニムシャツを合わせれば休日のカジュアルコーデに、セーターやショートブーツを合わせればクラシカルなお出かけコーデに。オンオフ問わず使いやすく、今季イチオシの一枚です。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M