明日21日(火)は発達する低気圧の影響で、関東から北海道では気圧下降による影響度が大きくなるでしょう。23日(木)から25日(土)が気圧が下がったり上がったりで、頭痛やめまいなど体調不良に注意が必要です。低気圧の発達や通過で気圧の変動大明日21日(火)は前線が通過後、北海道の北で低気圧が発達するため、気圧が下がる所が多いでしょう。関東から北海道は気圧下降による影響度が大きくなりそうです。頭痛、首や肩のこり、めまい