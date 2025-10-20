AFÂÐ±þ¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ーMegadap¡ÖETZ21¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡¡ZEISS Batis¥ì¥ó¥º¤È¤Î¸ß´¹À¤ò¸þ¾å
³ô¼°²ñ¼Ò¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ï10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¡¢MegadapÀ½¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ー¤ÎºÇ¿·¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Å¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«ー¥ë¥Ä¥¡¥¤¥¹¤Î¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡ÖZEISS Batis¡×¥·¥êー¥º¤È¤Î¸ß´¹À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£
¥Ðー¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤Ï2.01¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ï¡ÖETZ21¡×¡ÖETZ21 Pro¡×¡ÖETZ 21Pro+¡×¡£¤¤¤º¤ì¤â¥½¥ËーE¥Þ¥¦¥ó¥È¥ì¥ó¥º¤ò¥Ë¥³¥óZ¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ü¥Ç¥£¤ËÁõÃå¤·¡¢¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¡ÊAF¡Ë¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÅÅ»Ò¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ー¡£
¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤Î¹¹¿·¤Ë¤è¤ê¡¢ZEISS Batis¥·¥êー¥º¤È¤Î¸ß´¹À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£ZEISS Batis¤Ï¡¢¥«ー¥ë¥Ä¥¡¥¤¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎAFÂÐ±þ¥½¥ËーE¥Þ¥¦¥ó¥È¥ì¥ó¥º¡£
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂÐ¾ÝÀ½ÉÊETZ21 ETZ21 Pro ETZ 21Pro+
¹¹¿·ÆâÍÆ
°Ê²¼¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Î¸ß´¹À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£ZEISS Batis 2.8/18 ZEISS Batis 2/25 ZEISS Batis 2/40 CF ZEISS Batis 1.8/85 ZEISS Batis 2.8/135