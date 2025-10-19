µ´ÌÇ¡¦¥¢¥¤¥Þ¥¹¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡¦VTuber¤Ê¤É¤Î°¦¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿ÄË¼Ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó ÄË¼Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤è¥ì¥Ý¡¼¥È
¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤¬ÆÁÅç»Ô³¹¤òÊñ¤ßº®¤àÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¡×¤¬2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ)¡¦19Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¤Ç¤Ï¡¢Î¾Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤Ù20Âæ°Ê¾å¤ÎÄË¼Ö¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó ÄË¼Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÁÅç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÄË¼Ö¾è¤ê¤Î°¦¼Ö¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÄ¯¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29
https://www.machiasobi.com/
https://www.machiasobi.com/special/v29/itashagp/
ÄË¼Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢ÆÁÅç¤³¤É¤â¸òÄÌ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄË¼Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î³«ºÅ¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤Î¤Ü¤ê´ú
¥ä¥Þ¥Ï¡¦YZF-R25¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù»ÅÍÍ
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï²»¾ë¥»¥¤¥é¤ÈÉ÷Âô¤½¤é
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏºãÁð¤¤¤¤ÈÉ±Î¤¥Þ¥ê¥¢¡£
¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¥«¥ï¥µ¥¡¦Ninja¡£
¥ì¡¼¥·¥ó¥°»ÅÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡Ù¤ÎÈõ¸ý±ß¹á»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖMADOKA¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Èõ¸ý±ß¹á¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖNOCTCHILL¡×¤ÎÌ¾Á°¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥¦¥ë¤Îº¸Â¦ÌÌ¤ËÈõ¸ý±ß¹á¡£
¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥í¥´¤È¶¦¤Ë¡¢Èõ¸ý±ß¹á¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤È10ÈÖ¡£¡ÖÍû±û¡×¤ÏÈõ¸ý±ß¹á¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¤ÎÅÚ²°Íû±û¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖHIGUCHI¡×
¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥¦¥ë¤Î±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤âÈõ¸ý±ß¹á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¢Éô¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼20¼þÇ¯¤Î¥í¥´¡£
¥Ð¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¼ê¤ò¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãí°Õ½ñ¤¤¬¤¢¤ê¡¢Èõ¸ý±ß¹á¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤Ä¤¤Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎû¹ö°É¼÷Ïº¤ÎÄË¼Ö¡£ÊæÀã¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢ÉôÊ¬¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Îû¹ö¤µ¤ó¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÈÅá¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¸Â¦ÌÌ
±¦Â¦ÌÌ
¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬
±¿Å¾ÀÊ¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢ÂçÎÌ¤ÎÎû¹ö¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¡£Âç¾®¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬±¿Å¾ÀÊ¤ò¿Ø¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤â¹ø¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤ÎÄË¼Ö¤Ï¡¢¡ØÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¤ÎÍ¥ÌÚ¤»¤ÄºÚ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¡ØÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡Ù¤Î¥í¥´¤â¡£
±¦Â¦ÌÌ
¥ê¥¢Éô¡£
¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¤âÍ¥ÌÚ¤»¤ÄºÚ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾ÀÊ¤Ç¤ÏµðÂç¤ÊÍ«ÌÚ¤»¤Ä¤Ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¥¢¥´¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¶õ¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤µ¤ó¤¬Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤ÇºäÅÄ¶ä»þ¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶ÉÕ¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤Î¸åÉô¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËËü»ö²°¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅüÊ¬¡×¤Î½ñ¤äÅÅÏÃ¡¢¤ªÄÌ¤µ¤ó¤Î±Ç¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Ñ¥Õ¥§¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²£¤Ë¤Ï¿À³Ú¤È¿·È¬¡£
¤µ¤é¤Ë2¿Í¤ÎÂ¸µ¤Ë¤ÏÄê½Õ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖLittle Busters!¡×¤ÎÇ½Èþ¡¦¥¯¥É¥ê¥ã¥Õ¥«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥º¥¡¦¥¸¥à¥Ë¡¼¤òÈ¯¸«¡£SUZUKI¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È
¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¥ê¥¢¤Ë¤âÂç¤¤¯¥¯¥É¥ê¥ã¥Õ¥«¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ö910(¥¯¥É)¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¦¤ÏUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¦Â¦ÌÌ¡£¥É¥¢¤Ï¥·¥¶¡¼¥É¥¢¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ë¡£
±¿Å¾ÀÊ¡£
ÆâÉô¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥Ô¥ó¥¯¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¸¤¤ÎÆùµå¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥º¥¡¦¥¢¥ë¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤¬¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤ÎºØÆ£°ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ëâ¤¬Äº¤¡ª¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¡£
¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï²çÆÍ¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ëºØÆ£°ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö"²çÆÍ"¤Î¹½¤¨¤Ç¼Ì¿¿¤ò¼è¤í¤¦!!¡×¤È¡¢Åá¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âºØÆ£°ì¤È°ì½ï¤Ë²çÆÍ¤Î¹½¤¨¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö°¡¦Â¨¡¦»Â¡×
¥ê¥¢Éô¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡ÖÀÖ¤Ù¤³¡×¤ä¡Ö°ª²°¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»þ±«²í¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Ä¥À¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥ß¥ê¥ª¥ó¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤ÎÈ¢ºêÀ±Íü²Ö¡õºù¼é²Î¿¥»ÅÍÍ¤È¤Î¤³¤È¡£18Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ï±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï±«¤¬¤ä¤ß¡¢¥ë¡¼¥Õ¤¬¾ö¤Þ¤ì¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÈ¢ºêÀ±Íü²Ö
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ïºù¼é²Î¿¥
±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤ÏÆæ¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¬¡¼¥ë
±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î»É¤µ¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¤«¤Ã¤Ñ¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ï¡Ø¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡Ù¥¨¥¤¥é¤È¥µ¡¼¥Ë¥ã»ÅÍÍ¡£
¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥¨¥¤¥é
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥µ¡¼¥Ë¥ã
¥ê¥¢Éô¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£ÂçÎÌ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
VTuber¤Î¿À³Ú¤á¤¢»ÅÍÍ¤Î¥¢¥Ð¥ë¥È¡£¤ß¤Ä¤Ð¤Á¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î±¦¾å¤Ë¥¢¥Ð¥ë¥È¤Î¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¿À³Ú¤á¤¢¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥É¥¢¤¬³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤ò¤Î¤¾¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾ÀÊ¤ÇÌ«¤¢¤¯¤¢¤òÈ¯¸«¡£
¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¤â¿À³Ú¤á¤¢¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¤ÎÄË¼Ö¡£¼Ö¼ï¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ GT-R¡£
¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥ì¥à¤È¥é¥à¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥ì¥à¡£
Â²ó¤ê¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¥ê¥¢Éô¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥é¥à¡£
¥¹¥Ð¥ë¡¦WRX¤ÏÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤»ÅÍÍ¡£
¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÊ¬¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
±¦Â¦ÌÌ
º¸Â¦ÌÌ¡£¥¹¥Ð¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¼ÖÂÎ¤Ë¡¢¶â¿§¤Î¡ÖHOSHIMACHI SUISEI¡×¤¬±Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢ÉôÊ¬¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¤µ¤¯¤é¤ß¤³¤ÈÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÏ¡¥Î¶õ½÷³Ø±¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ù»ÅÍÍ¤Î¥È¥è¥¿¡¦¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤òÈ¯¸«¡£
¼Ö¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÆ£Åç»ü¡£
¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
±¦Â¦ÌÌ
¼Ö¤ÎËµ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°É©¤Î¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óVIII¤¬¡ØÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÎÄË¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ê¤ª¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¹¡£
±¦Â¦ÌÌ¡£¿å¸¶ÀéÄá¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥¯¡¼¥Ç¥ê¥¢¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥¦¥ê¤Î¥í¥´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸Â¦ÌÌ
¥ê¥¢¤Î¥¦¥¤¥ó¥°
²¼¤«¤éÇÁ¤¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¤É¤¦¤ä¤éÈ©¿§ÉôÊ¬¤¬Â¿¤á¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Î¥È¥è¥¿¡¦¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Ï¡Ø³Ú±àÄÉÊü¡Ù»ÅÍÍ¡£
¼Ö¤ÎÁ°¤Ë¡¢¼Ö¼ï¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¢¥«¥¹¥¿¥àÆâÍÆ¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥µ¥Þ¥ê¡¼¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¡Ø³Ú±àÄÉÊü¡Ù¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡£
¥ê¥¢¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¤â¤È¤â¤È¶¥µ»»ÅÍÍ¼Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±¿Å¾ÀÊ¼þ¤ê¤â¥ì¡¼¥¹»ÅÍÍ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹õ¤¤¥¹¥Ð¥ë¡¦WRX¡£
¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡Ù¤Î»ÔÀî¿÷ºÚ»ÅÍÍ¡£º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¿÷ºÚ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¸åÉô¤Ë¡Ö¿÷ºÚ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î¼Ö¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï»ý¤Á¼ç¤Î°¦¤¬¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢283¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥í¥´¤¬¾Æ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬¤«¤ë¿Í¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¥Ë¥ä¥ê¤È¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤¤¥Þ¥Ä¥À¡¦¥¢¥Æ¥ó¥¶¡£
¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡Ù¤Î±àÅÄÃÒÂå»Ò»ÅÍÍ¡£¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÇòÀÐÀ²¹á¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸Â¦ÌÌ
±¦Â¦ÌÌ
¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÈÖÄ¹ ±àÅÄÀéÂå»Ò¡×
Çò¤¤¥ì¥¯¥µ¥¹¡¦GS¤òÈ¯¸«¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¾åÉô¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡ÖÍæÀû¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡Ù¤Î¡Ö7th LIVE TOUR ÍæÀû -Halo around- ¡ÈThe origin on the axes¡É¡×¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
¤Î»°Êö·ë²Ú¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿¤Ã¹õ¤Ê»°É©¤Î¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥ô¥©¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡£¿¿¤Ã¹õ¤Ç¤É¤³¤Ë¤â¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤ÇÄË¼Ö¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢º¸Â¦ÌÌ¤Ë¡ØÈìÃÆ¤Î¥¢¥ê¥¢¡Ù¤Î¿Àºê¡¦H¡¦¥¢¥ê¥¢¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÈ¯¸«¡£¤«¤Ê¤êÌÜ¤ò¤³¤é¤µ¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ØSummerPockets¡Ù»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Ð¥ë¡¦WRX
¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÌÄÀ¥¤·¤í¤Ï¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÌîÂ¼Èþ´õ¡£
¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¤Ï¡ØSummerPockets¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£Â¾¤Ë¤âKey25¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥²¡¼¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎKey¤¬¸ø¼°¤ËÀ½ºî¤·¤¿¡ØSummerPockets¡Ù¤ÎÄË¼Ö¡£¤â¤Á¤í¤ó¸ø¼°½ÐÅ¸¤Ê¤Î¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÁª½ÐÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ö¼ï¤Ï¥Û¥ó¥À¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡£
¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÌÄÀ¥¤·¤í¤Ï¤È¶õÌçÁó¡£Åù¿ÈÂç¥Ý¥Ã¥×¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç³ÎÁÆþ¤ì¤Î¥Õ¥¿
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ïµ×Åç²ª¤ÈÄÝ¥ô¥§¥ó¥À¡¼¥¹¡£
¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë¤Ï¤·¤í¤Ï¤ÈÁó¡¢¤½¤·¤ÆKey¤Î¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÅêÉ¼È¢¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÄË¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ1¿Í¤Ë¤Ä¤1É¼¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤ÏÄË¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØMF¥´¡¼¥¹¥È¡ÙÂè1ÏÃ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥óÇÓµ¤²»¤Î¼Âµ¡Ï¿²»¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¥È¥è¥¿¡¦¥Ï¥Á¥í¥¯¡£Íõ¾ìÉÍ¸ø±à¤Î¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó²ñ¾ìÆâ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£